El divertido comentario del Chino Leunis que hizo sonrojar a Damián Betular en MasterChef

La escena ocurrió en una de las instancias más tensas del certamen, cuando los 12 participantes competían por el delantal blanco, símbolo de inmunidad que les garantiza un lugar en el balcón y los exime de la gala de eliminación. Sin embargo, lejos de las presiones habituales, el intercambio entre el Chino y Betular aportó un toque de frescura y espontaneidad al programa.