El divertido comentario del Chino Leunis que hizo sonrojar a Damián Betular en MasterChef
El periodista sorprendió al jurado con una declaración inesperada durante la noche de última chance y generó un momento lleno de risas en el estudio.
La competencia de MasterChef Celebrity dejó uno de los momentos más descontracturados de la semana cuando el Chino Leunis sorprendió a Damián Betular con una confesión inesperada en plena emisión. Durante la noche de última chance, el periodista y conductor protagonizó una escena cargada de humor y espontaneidad que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.
Todo ocurrió cuando Leunis, al avanzar hacia el frente del estudio, miró a Betular y le lanzó con picardía: “Sabés que sueño con vos”. La frase, dicha en tono de broma, tomó por sorpresa al jurado y al resto del panel. Germán Martitegui, con su característico humor seco, reaccionó al instante: “No, no… es tu sueño”, desatando carcajadas entre los participantes y el equipo de producción.
Betular, conocido por su simpatía y su tono siempre medido, no pudo ocultar el rubor y, entre risas, atinó a tomar un trago de agua mientras decía: “Me pongo colorado”. Wanda Nara, conductora del reality, aprovechó para intervenir y señalar: “Se pone colorado Betular”, a lo que Leunis, sin perder el ritmo, respondió: “Yo también me pongo colorado”.
El ida y vuelta se volvió viral en las redes, donde los fanáticos del programa celebraron la química y la complicidad entre los protagonistas. En un intento por continuar la broma, Leunis agregó: “Sueño que yo estoy con un plato...”, pero Betular lo frenó entre risas: “Hasta ahí, hasta ahí”, cerrando el divertido cruce.
La escena ocurrió en una de las instancias más tensas del certamen, cuando los 12 participantes competían por el delantal blanco, símbolo de inmunidad que les garantiza un lugar en el balcón y los exime de la gala de eliminación. Sin embargo, lejos de las presiones habituales, el intercambio entre el Chino y Betular aportó un toque de frescura y espontaneidad al programa.
El episodio se destacó por su naturalidad y por reflejar el clima de camaradería que suele reinar entre los concursantes, jurados y la conducción. Esta combinación de humor, emoción y momentos genuinos continúa siendo una de las claves del éxito de MasterChef Celebrity, que no solo pone a prueba las habilidades culinarias de las figuras del espectáculo, sino también su carisma frente a las cámaras.
