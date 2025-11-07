El divertido comentario de Tini Stoessel sobre su casamiento con Rodrigo De Paul que hizo reír a todos sus fans
Durante una transmisión en vivo, la cantante respondió con humor a las preguntas de sus seguidores y bromeó sobre los rumores de boda con el futbolista.
Tini Stoessel atraviesa una etapa plena tanto en lo profesional como en lo personal. La cantante, que acaba de iniciar su ciclo de conciertos “Futttura” con gran éxito en Tecnópolis, se mostró muy cercana a sus seguidores durante una transmisión en vivo que realizó desde La Casa streaming, donde interactuó espontáneamente con su público.
Entre risas y complicidad, la artista respondió preguntas y se permitió bromear sobre uno de los temas que más curiosidad genera entre sus fans: su relación con Rodrigo De Paul.
En un momento del vivo, Tini tomó la iniciativa y, entre carcajadas, se hizo a sí misma la pregunta que muchos esperaban escuchar: “¿Te vas a casar?”. Su respuesta, llena de picardía, fue tan evasiva como divertida: “No, paren, en serio. Me cuidan”, dijo entre risas, dejando el misterio abierto.
El intercambio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde sus admiradores celebraron el sentido del humor de la cantante y su capacidad para reírse de los rumores. En todo momento, Tini se mostró relajada, carismática y muy conectada con el público que la sigue desde hace años, consolidando su imagen de artista cercana y auténtica.
Durante la charla, también habló sobre su gira y sobre la felicidad que siente por compartir este nuevo capítulo de su carrera junto a su pareja, quien la acompañó durante sus primeros shows. Las imágenes del futbolista alentando desde la platea se viralizaron, reforzando la complicidad que ambos muestran en público.
Con su estilo espontáneo y una energía contagiosa, Tini demostró que sabe cómo manejar con humor y naturalidad la atención mediática que rodea su historia de amor. Mientras continúa recorriendo escenarios con “Futttura”, su público sigue atento a cada gesto, comentario o guiño que pueda revelar si, en algún momento, el rumor de casamiento con De Paul se convierte en realidad.
