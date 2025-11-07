El divertido comentario de Tini Stoessel sobre su casamiento con Rodrigo De Paul que hizo reír a todos sus fans

Tini Stoessel atraviesa una etapa plena tanto en lo profesional como en lo personal. La cantante, que acaba de iniciar su ciclo de conciertos “Futttura” con gran éxito en Tecnópolis, se mostró muy cercana a sus seguidores durante una transmisión en vivo que realizó desde La Casa streaming, donde interactuó espontáneamente con su público.