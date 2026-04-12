El dolor de Analía Franchín por la muerte de su mamá: “Te perdono y perdoname por..."
La panelista compartió un conmovedor mensaje en redes para despedir a su madre, quien falleció a los 88 años.
Analía Franchín atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su mamá, Amalia, quien falleció en las últimas horas a los 88 años. La triste noticia fue confirmada por el periodista Fede Flowers, quien detalló que el deceso se produjo como consecuencia de un shock séptico en el CEMIC de Saavedra.
Conmovida por la pérdida, la panelista de A la Barbarossa eligió despedirla públicamente con un extenso y emotivo mensaje en sus redes sociales, donde dejó al descubierto el vínculo profundo y complejo que las unía.
“Hoy te me escurriste entre los dedos mamita. Lo venías diciendo, lo venía pensando. Pero así y todo duele. Siento en el fondo la paz que sentiste al cerrar esos ojos azules”, expresó en el inicio de su publicación.
En sus palabras, también hizo referencia al sufrimiento que atravesó su madre a lo largo de su vida: “Esos ojos que ya no lloraban. Esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña rubísima a la que solo maltrataban. Cuántas idas y vueltas tuvimos a lo largo de la vida. Ufff Dios sabe cuánto hemos peleado”.
A pesar de los conflictos, Franchín destacó el amor que siempre estuvo presente entre ambas: “Pero mi amor hacia vos siempre logró resolver todo. Qué suerte que estos últimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida. Como te dije hoy cuando ya sabía que se venían tus últimos latidos: gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a hacer de todo (literalmente de todo) gracias por tus milanesas, tus trapos de piso (los mejores del mercado) y por la ropa que me cosiste”.
El mensaje cerró con una despedida cargada de perdón y emoción: “Te perdono y perdoname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Descansa. Encontrá la paz”.
Más allá de la despedida, la periodista también dejó entrever la dura historia personal de su madre, marcada por situaciones de violencia y abusos durante su infancia, además de una lucha constante contra la depresión. En ese camino, Franchín fue un sostén clave, acompañándola en momentos difíciles.
A lo largo de los años, la panelista también debió afrontar otras situaciones complejas en su entorno familiar, como el acompañamiento a su hermana Sandra en su lucha contra las adicciones, lo que da cuenta de una historia atravesada por la resiliencia y el amor en medio de la adversidad.
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