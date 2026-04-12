El dolor de Analía Franchín por la muerte de su mamá: “Te perdono y perdoname por..."

El mensaje cerró con una despedida cargada de perdón y emoción: “Te perdono y perdoname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Descansa. Encontrá la paz”.

Más allá de la despedida, la periodista también dejó entrever la dura historia personal de su madre, marcada por situaciones de violencia y abusos durante su infancia, además de una lucha constante contra la depresión. En ese camino, Franchín fue un sostén clave, acompañándola en momentos difíciles.

A lo largo de los años, la panelista también debió afrontar otras situaciones complejas en su entorno familiar, como el acompañamiento a su hermana Sandra en su lucha contra las adicciones, lo que da cuenta de una historia atravesada por la resiliencia y el amor en medio de la adversidad.