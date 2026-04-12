Sofi Martínez reveló que Antonela Roccuzzo le escribió tras los rumores con Lionel Messi: "Gilada"
La periodista habló públicamente y reveló cómo fue la conversación que tuvo con la mujer del jugador de Inter Miami CF. Los detalles en la nota.
Sofi Martínez continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del periodismo deportivo y ya se perfila para tener un rol central en la cobertura del próximo Mundial 2026. Sin embargo, en medio de su crecimiento profesional, tiempo atrás quedó envuelta en versiones que hablaban de un supuesto acercamiento con Lionel Messi, lo que generó un fuerte revuelo.
La repercusión no fue casual: la periodista había tenido momentos muy comentados junto al capitán de la Selección durante Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, especialmente por una frase que le dedicó en plena competencia y por las entrevistas exclusivas que realizó posteriormente con el ocho veces ganador del Balón de Oro.
Con ese contexto, en las últimas horas decidió referirse directamente a los rumores que circularon y sorprendió al revelar el contacto que tuvo con Antonela Roccuzzo. Según contó, recibió un mensaje de su parte que la impactó y que terminó de aclarar la situación en medio de tantas especulaciones.
Sofía Martínez contó qué le escribió Antonela Roccuzzo en medio de la polémica
Durante una entrevista, la periodista recordó el momento en que recibió ese mensaje inesperado y reveló el contenido que le envió la esposa del capitán de la Selección: “No tenía ninguna necesidad de escribirme y de repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”.
Al profundizar sobre cómo vivió situación, Martínez explicó que atravesaba días difíciles por las versiones que circulaban y el impacto que tenían: “Yo se lo agradezco porque era un momento también en el que yo por ahí no la estaba pasando del todo bien porque inventaban cosas. Me parecía muy injusto todo y que ella me mande ese mensaje fue de alguna manera tranquilizador”.
Además de valorar el gesto, también dejó en claro el respeto que siente por Roccuzzo y hasta se mostró abierta a un futuro encuentro profesional. En ese sentido, reconoció que le gustaría poder entrevistarla en algún momento, destacando la admiración que le genera su figura.
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