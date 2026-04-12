Sofi Martínez reveló que Antonela Roccuzzo le escribió tras los rumores con Lionel Messi: "Gilada"

Al profundizar sobre cómo vivió situación, Martínez explicó que atravesaba días difíciles por las versiones que circulaban y el impacto que tenían: “Yo se lo agradezco porque era un momento también en el que yo por ahí no la estaba pasando del todo bien porque inventaban cosas. Me parecía muy injusto todo y que ella me mande ese mensaje fue de alguna manera tranquilizador”.