Zoe Bogach mostró su progreso en una clase de canto y sorprendió a sus seguidores: "De a poquito..."

zoe cantando

Pero eso no fue todo. Luego de subir el video, la joven redobló la apuesta y compartió una selfie en la que dejó un mensaje directo tanto para sus seguidores como para quienes suelen cuestionarla en redes. “Ríanse, saquen el clip, súbanlo a páginas de chismes. Hagan lo que quieran. Sé que lo van a hacer”, escribió, anticipándose a posibles repercusiones.