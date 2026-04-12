Zoe Bogach mostró su progreso en una clase de canto y sorprendió a sus seguidores: "De a poquito..."
La exjugadora de Gran Hermano recurrió a sus redes sociales para compartir el nuevo reto que decidió encarar.
Zoe Bogach volvió a captar la atención en redes sociales, aunque en esta oportunidad no fue por polémicas sino por una faceta más íntima: su acercamiento al canto. La ex participante de Gran Hermano decidió mostrar parte de su proceso de aprendizaje y sorprendió al compartir un registro desde una de sus clases.
A través de sus historias, publicó un video en el que se la ve interpretando “Cuando hables con él”, de Aitana, mientras ensaya junto a su profesora. Lejos de mostrarse con pretensiones profesionales, acompañó el clip con una frase que refleja su postura actual frente a este nuevo desafío: “De a poquito mejorando y animándome a más”.
Pero eso no fue todo. Luego de subir el video, la joven redobló la apuesta y compartió una selfie en la que dejó un mensaje directo tanto para sus seguidores como para quienes suelen cuestionarla en redes. “Ríanse, saquen el clip, súbanlo a páginas de chismes. Hagan lo que quieran. Sé que lo van a hacer”, escribió, anticipándose a posibles repercusiones.
En esa misma línea, Bogach aclaró cuál es su objetivo al mostrarse en esta etapa de aprendizaje: “No soy una cantante profesional, estoy aprendiendo y lo subo justamente porque muchos no se animan a subir algo que les gusta por miedo al qué dirán”. De esta manera, buscó correrse de cualquier expectativa y poner el foco en el proceso personal.
Antes de cerrar, dejó un mensaje que fue bien recibido por gran parte de su comunidad: “A mí a estas alturas de mi vida no me importa, pero anímense”. La publicación rápidamente se replicó y generó distintas reacciones, desde usuarios que destacaron su actitud descontracturada hasta otros que valoraron su decisión de mostrarse sin filtros en una etapa de aprendizaje.
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