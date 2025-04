El dolor de Pachu Peña y Carna por la muerte de Toti Ciliberto

"Estoy muy triste, tengo los mejores recuerdo de él, una gran persona con un corazón enorme. Es un día muy triste", agregó el comediante.

Por su parte, Jorge "Carna" Crivelli contó que nunca se esperó el desenlace repentino de su amigo e incluso estaban buscando una ambulancia para trasladarlo a otro hospital para que siguiera su recuperación. "Hasta las 11 de la noche de ayer estaba todo bien y me levanto hoy a las 6 de la mañana, mi mujer llorando y no me imaginaba lo de Toti y cuando me contó empecé a llamar y tratar de confirmar, no lo podía creer", relató.

Asimis, Sergio Gonal, manifestó su dolor por la partida de su amigo. "Uno no espera ese desenlace, a la noche la noche estaba bien y hoy a la mañana me despierto con esto. No lo puedo creer. Nunca esperamos esto", relató

pachu peña toti ciliberto



Quién era Toti Ciliberto



Ciliberto, nacido el 25 de mayo de 1961, conoció la popularidad de la mano de Marcelo Tinelli en el programa Videomatch en la década de los 90. Participó en cientos de skechs cómicos junto a De Clay, Pachu Peña y Pablo Granados.

En 1997 condujo el programa ‘Adivina adivinador’, caracterizado como el personaje Riquelme y en 2013 encabezó el mítico programa dirigido por Gerardo Sofovich, ‘La peluquería de don Mateo’ junto a René Bertrand.

En cine participó de películas como ‘Vivir intentando’ junto a la agrupación Bandana; ‘Brigada explosiva’; ‘Misión pirata’ con Emilio Disi, Gino Renni, Luciana Salazar, Bicho Gómez y La Hiena Barrios, y ‘Cuatro de copas’ con Pablo Yotich y Federico Luppi.