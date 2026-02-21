Murió Willie Colón, el legendario trombonista que marcó el pulso de la salsa urbana

El músico arrastraba secuelas de un grave accidente automovilístico ocurrido en abril de 2021, cuando viajaba junto a su esposa Julia y sufrió una conmoción cerebral, múltiples heridas y una fractura cervical.

Un legado imborrable

William Anthony Colón Román nació en Nueva York, en el Bronx, y se crió en Puerto Rico, país de origen de su familia. Sin formación académica tradicional, forjó su camino desde la calle con su trombón y a los 16 años lanzó su primer álbum, El Malo (1967), con un sonido crudo que rompió con los moldes de la época.

Su asociación con Héctor Lavoe dio lugar a una de las duplas más trascendentes de la música latina, con temas como Calle Luna, Calle Sol y El día de mi suerte, inspirados en la vida cotidiana del barrio.

A lo largo de su carrera también se destacó como arreglista y director, grabó 32 discos y vendió más de 8 millones de copias. Fue, además, uno de los pilares de las Fania All-Stars, la legendaria agrupación creada en 1968 por Johnny Pacheco y Jerry Masucci en Nueva York.

Entre sus obras más emblemáticas se encuentran Oh, qué será, Juanito Alimaña, Pedro Navaja, El gran varón, Talento de televisión, Gitana, Idilio, Sin poder hablar, Tiempo pa' matar, Plástico, Aguanile y El malo, canciones que consolidaron su lugar como uno de los grandes íconos de la música latina.