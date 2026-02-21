La impactante suma que abonará Maxi López por alquilar su nueva mansión en Nordelta

Maxi Lopez y su mujer

Si bien algunos interpretaron la postal como un recuerdo de otra etapa, los comentarios se centraron especialmente en el físico del exdelantero, quien luce un cuerpo muy marcado, con abdominales definidos, lo que varios usuarios contrastaron con su apariencia actual.

Entre las respuestas más repetidas se leyeron frases como: “¿Tan flaco estás ahora?”, “Vos no estás así”, “Cuando Wanda no es buena consejera, dejá el Photoshop” y “Esa foto es revieja”, en medio de críticas y bromas.

A pesar de la repercusión, el exfutbolista optó por no responder públicamente y dejó que la publicación siguiera circulando. Actualmente, se encuentra enfocado en su participación en MasterChef Celebrity Argentina, mientras Christiansson permanece en Suiza junto a sus hijos, Elle y Lando, a la espera de definir su mudanza definitiva al país.