La impactante suma que abonará Maxi López por alquilar su nueva mansión en Nordelta
El jugador planea instalarse en la Argentina con su familia y ya resolvió tanto el lugar donde vivirá como la millonaria suma que tendrá que pagar.
El futuro de Maxi López estaría a punto de cambiar. Según contaron en SQP, el exjugador habría tomado la decisión de regresar a vivir a la Argentina y ya avanzó con los preparativos.
En el programa detallaron que el empresario alquiló una lujosa casa en Nordelta, propiedad del padre de Ivana Figueiras, y que planea mudarse en breve junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos, Elle López y Lando López, con la intención de iniciar una nueva etapa familiar en el país.
“El famoso que se muda a una casa en Nordelta y que acaba de alquilar es Maxi López”, reveló Yanina Latorre durante el ciclo.
Luego, Ximena Capristo aportó un dato que sorprendió a todos: “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes”, comentó, antes de rematar entre risas: “Es una cachetada al pobre”.
La foto de Maxi López con Daniela Christiansson que desató una ola de comentarios
Una publicación de Maxi López junto a su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, generó una catarata de reacciones en redes sociales. En la imagen, que se viralizó rápidamente, la pareja aparece abrazada dentro de una piscina, sonriente y en actitud cómplice.
Si bien algunos interpretaron la postal como un recuerdo de otra etapa, los comentarios se centraron especialmente en el físico del exdelantero, quien luce un cuerpo muy marcado, con abdominales definidos, lo que varios usuarios contrastaron con su apariencia actual.
Entre las respuestas más repetidas se leyeron frases como: “¿Tan flaco estás ahora?”, “Vos no estás así”, “Cuando Wanda no es buena consejera, dejá el Photoshop” y “Esa foto es revieja”, en medio de críticas y bromas.
A pesar de la repercusión, el exfutbolista optó por no responder públicamente y dejó que la publicación siguiera circulando. Actualmente, se encuentra enfocado en su participación en MasterChef Celebrity Argentina, mientras Christiansson permanece en Suiza junto a sus hijos, Elle y Lando, a la espera de definir su mudanza definitiva al país.
