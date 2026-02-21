Cumpleaños feliz: el millonario regalo que recibió Benjamín Agüero del Kun Agüero y Gianinna Maradona

La celebración se realizó al aire libre, en un amplio jardín que fue transformado para la ocasión. Lejos de un cumpleaños tradicional, el evento combinó dos pasiones centrales en la vida del adolescente: la etapa que atraviesa y su amor por el fútbol. Inflables con forma de cancha y una ambientación inspirada en los colores de Boca Juniors le dieron identidad propia a una jornada íntima y cargada de calidez.