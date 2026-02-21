Cumpleaños feliz: el millonario regalo que recibió Benjamín Agüero del Kun Agüero y Gianinna Maradona
El nieto de Diego Maradona vivió un cumpleaños especial y soñado rodeado de familia, fútbol y emociones. Enterate todo acá.
El pasado 19 de febrero quedó marcado como una fecha especial para Benjamín Agüero, quien celebró sus 17 años con un festejo pensado al detalle y acompañado por sus seres más cercanos. La organización llevó el sello personal de su mamá, mientras que su papá también dijo presente, reflejando el buen vínculo familiar que mantienen pese a la separación.
La celebración se realizó al aire libre, en un amplio jardín que fue transformado para la ocasión. Lejos de un cumpleaños tradicional, el evento combinó dos pasiones centrales en la vida del adolescente: la etapa que atraviesa y su amor por el fútbol. Inflables con forma de cancha y una ambientación inspirada en los colores de Boca Juniors le dieron identidad propia a una jornada íntima y cargada de calidez.
Cada detalle fue pensado para que el homenajeado disfrutara plenamente del encuentro con amigos y familiares. Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó hacia el final de la noche, cuando recibió un auto 0 km como regalo sorpresa: un Peugeot 208 nuevo, valuado en aproximadamente $30.890.000, que se convirtió en el gran cierre del festejo y dió de qué hablar en redes.
El obsequio no solo llamó la atención por su valor económico, sino también por su significado simbólico. Más allá del lujo, representó un acompañamiento en una etapa clave de crecimiento personal y el orgullo de una familia que elige celebrar cada logro importante.
Durante el jueves, Gianinna compartió parte de esa felicidad en sus redes sociales, donde publicó imágenes del evento y dejó ver a todos aquellos que la siguen la emoción que atraviesa al ver crecer a su hijo, fruto de su relación con el exfutbolista y nieto del recordado Diego Maradona. Las postales reflejaron una jornada atravesada por el afecto, la unión familiar y la alegría compartida.
