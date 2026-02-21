MinutoUno

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no tiene las mejores noticias para el arranque de la nueva semana. Enterate cómo estará el clima el lunes.

Cambió el pronóstico y las tormentas tienen fecha de regreso a Buenos Aires: cuándo se larga en el AMBA

El buen clima tiene sus horas contadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dado que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó el regreso de fuertes tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Por ello, el organismo también brindó las recomendaciones a tener encuentra ante la llegada de nuevas precipitaciones. Enterate acá.

Vientos fuertes y algunas lluvias.

Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas al AMBA: cuándo se larga

De acuerdo al SMN, este lunes llegarán las precipitaciones a Buenos Aires, mientras que el termómetro se mantendrá entre los 22 y 28 grados. Las tormentas aisladas tendrían lugar hacia la noche y podrían extenderse al martes, cuando las térmicas serán similares al inicio de semana.

image

En tanto, el sitio Meteored confirmó que las tormentas tendrán lugar tanto lunes como martes, especialmente durante la tarde, aunque no serán precipitaciones demasiado intensas, sino que se presentarán aisladamente en ambas jornadas.

image

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
