Cambió el pronóstico y las tormentas tienen fecha de regreso a Buenos Aires: cuándo se larga en el AMBA

clima vientos fuertes Vientos fuertes y algunas lluvias.

Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas al AMBA: cuándo se larga

De acuerdo al SMN, este lunes llegarán las precipitaciones a Buenos Aires, mientras que el termómetro se mantendrá entre los 22 y 28 grados. Las tormentas aisladas tendrían lugar hacia la noche y podrían extenderse al martes, cuando las térmicas serán similares al inicio de semana.