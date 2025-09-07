El duro momento de Camilo en pleno show en vivo

Visiblemente afectado, el cantante se tomó un momento para contar lo sucedido. “Justo como un par de horas de salir, me llamaron mis papás a decirme que mi perrita Malvina, de hace 20 años a mi lado, hoy se fue al cielo. Y claro, yo justo estaba antes de salir a tocar y pensaba: 'Bueno, ¿cómo hago para que no se me note que estoy pasando por un momento difícil, no?'”, confesó entre sollozos. Algo que, sin dudas, emocionó al público y derivó en aplausos interminables.