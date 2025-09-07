Sorpresa en Telefe: qué pasa este domingo con La Voz Argentina

Después de ver las presentaciones de los equipos de Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!, los espectadores podrán ver la última presentación de esta etapa: la del Team Soledad, que se emitirá en el inicio de la nueva semana.

Por qué no dan La Voz Argentina este domingo

Luego de ceder su espacio para el encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas, este viernes nuevamente La Voz Argentina suspende su emisión, para dar lugar a un nuevo programa de "Por el Mundo", con Marley, quien contará en esta oportunidad con la presencia de Susana Giménez.

De igual manera, este domingo tampoco saldrá al aire el programa que conduce Nico Occhiato, posiblemente por darse en medio de las elecciones bonaerenses lo que podría derivar en una caída del rating.

De esta manera, el reality se vuelve a tomar otra jornada de descanso, para regresar este lunes con nuevas presentaciones. Cabe señalar que el sábado tampoco salió, como ya es habitual en cada sábado.