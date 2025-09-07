Sorpresa en Telefe: qué pasa este domingo con La Voz Argentina
El programa de canto se encuentra en una etapa decisiva para los equipos, pero las decisiones del canal continúan generando malestar entre los fans.
Los fans de La Voz Argentina tendrán que seguir esperando, ya que Telefe viene suspendiendo la emisión del popular reality de canto desde el jueves, y también este domingo.
La decisión, que se da en medio de una de las etapas más atrapantes de la competencia, "Primer Round"; causó enojo entre los seguidores del programa de talentos.
A pesar de los altos niveles de audiencia y las espectaculares presentaciones que se han visto, el canal decidió no emitir el programa el jueves para transmitir el partido de la Selección Argentina contra Venezuela, y tampoco el viernes. Y a este apagón se sumó el domingo.
Más allá del malestar, la espera para los fans no será larga. El certamen de canto, que se acerca a sus etapas finales, regresará a la pantalla este lunes.
Después de ver las presentaciones de los equipos de Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!, los espectadores podrán ver la última presentación de esta etapa: la del Team Soledad, que se emitirá en el inicio de la nueva semana.
Por qué no dan La Voz Argentina este domingo
Luego de ceder su espacio para el encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas, este viernes nuevamente La Voz Argentina suspende su emisión, para dar lugar a un nuevo programa de "Por el Mundo", con Marley, quien contará en esta oportunidad con la presencia de Susana Giménez.
De igual manera, este domingo tampoco saldrá al aire el programa que conduce Nico Occhiato, posiblemente por darse en medio de las elecciones bonaerenses lo que podría derivar en una caída del rating.
De esta manera, el reality se vuelve a tomar otra jornada de descanso, para regresar este lunes con nuevas presentaciones. Cabe señalar que el sábado tampoco salió, como ya es habitual en cada sábado.
