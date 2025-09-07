La película que ganó cuatro Premios Oscar y está en Netflix: el drama protagonizado por Emma Stone
Entre los tesoros ocultos de Netflix se encuentra un filme que arrasó en los Premios Oscar y sorprendió con su audaz técnica de rodaje. Con Michael Keaton y Emma Stone en roles memorables, esta historia mezcla drama y comedia.
Netflix guarda en su catálogo producciones que marcaron un antes y un después en el cine contemporáneo. Una de ellas es una pelicula dirigida por Alejandro González Iñárritu, que en 2015 se llevó 4 Premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección.
La cinta no solo destacó por su elenco estelar, sino también por su innovadora apuesta técnica: fue filmada en un falso plano secuencia que genera una tensión palpable, obligando al espectador a sentir la presión del protagonista en cada instante. Este recurso convirtió a esta obra en una de las películas más comentadas y celebradas de la última década.
Además, el film significó un hito para sus actores. Michael Keaton obtuvo un Globo de Oro y consolidó su regreso a la primera línea de Hollywood, mientras que Emma Stone consiguió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz por su papel secundario. La crítica internacional no escatimó elogios: diarios como The New York Times y USA Today la catalogaron como una obra audaz, divertida y profundamente impredecible.
De qué trata "Birdman"
La historia gira en torno a Riggan Thomson (Michael Keaton), un actor que alcanzó la fama interpretando a un superhéroe en Hollywood, pero que años después lucha por recuperar su prestigio. Para lograrlo, decide montar en Broadway una adaptación teatral de un cuento de Raymond Carver, en la que invierte todo con la esperanza de ser reconocido como un verdadero artista.
En medio de este desafío, Riggan enfrenta conflictos con su hija Sam (Emma Stone), sus compañeros de elenco y sus propios demonios internos. La delgada línea entre la realidad y la ficción se difumina, llevando al espectador a una experiencia cinematográfica intensa y envolvente.
Reparto de "Birdman"
Michael Keaton como Riggan Thomson
Emma Stone como Sam Thomson
Edward Norton como Mike
Naomi Watts como Lesley
Zach Galifianakis como Jake
Andrea Riseborough como Laura
Amy Ryan como Sylvia
Lindsay Duncan como Tabitha
Merritt Wever como Annie
Jeremy Shamos como Ralph
Un elenco de primer nivel que logra transmitir tanto el drama como los momentos de humor negro que caracterizan al film.
Tráiler de "Birdman"
