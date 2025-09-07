La película que ganó cuatro Premios Oscar y está en Netflix: el drama protagonizado por Emma Stone

De qué trata "Birdman"

La historia gira en torno a Riggan Thomson (Michael Keaton), un actor que alcanzó la fama interpretando a un superhéroe en Hollywood, pero que años después lucha por recuperar su prestigio. Para lograrlo, decide montar en Broadway una adaptación teatral de un cuento de Raymond Carver, en la que invierte todo con la esperanza de ser reconocido como un verdadero artista.