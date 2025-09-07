Netflix series: la producción sueca de la plataforma que causa furor

Desde su llegada, la serie no tardó en ganar notoriedad entre los suscriptores y posicionarse entre las más recomendadas. Parte de su atractivo está en la manera directa y sin concesiones con la que aborda temas como la violencia juvenil, la manipulación criminal y la fragilidad de la adolescencia. No es casual que Netflix la haya catalogado como una propuesta de alto impacto emocional, recomendada solo para mayores de edad.