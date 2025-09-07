Netflix series: la producción sueca de la plataforma que causa furor
Con apenas cinco capítulos, esta producción sueca se convirtió en una de las sorpresas más comentadas de Netflix. Cruda, intensa y para mayores de 18 años, la serie expone un drama policial que no deja indiferente a nadie.
El catálogo de Netflix no deja de sorprender con historias de distintas partes del mundo, y esta vez es Suecia la que aporta una de las propuestas más comentadas del último tiempo. Se trata deun drama policial corto pero demoledor, que en solo cinco capítulos logra un impacto profundo en el espectador.
Desde su llegada, la serie no tardó en ganar notoriedad entre los suscriptores y posicionarse entre las más recomendadas. Parte de su atractivo está en la manera directa y sin concesiones con la que aborda temas como la violencia juvenil, la manipulación criminal y la fragilidad de la adolescencia. No es casual que Netflix la haya catalogado como una propuesta de alto impacto emocional, recomendada solo para mayores de edad.
Las producciones nórdicas ya se ganaron un lugar dentro del género policial en la plataforma, y En tus manos confirma esa tendencia con una historia que combina crudeza, realismo y un trasfondo social difícil de ignorar.
De qué trata "En tus manos"
La trama sigue a Billy y Dogge, dos adolescentes reclutados por una peligrosa banda criminal. De un día para otro, pasan de la inocencia juvenil a enfrentarse con un entorno marcado por la violencia, el miedo y la falta de opciones. La serie muestra cómo, al ser demasiado jóvenes para defenderse, se ven arrastrados a un mundo que los consume por completo.
Lo que distingue a esta producción sueca es su capacidad de mostrar la vulnerabilidad de la juventud en un contexto hostil, poniendo sobre la mesa temas como la desigualdad, la pérdida de la inocencia y las consecuencias de un entorno criminal que parece no dejar salida.
Reparto de "En tus manos"
Olle Strand como Dogge
Yasir Hassan como Billy
Ardalan Esmaili como Farid
Yusra Warsama como Leila
Abdirahman Mohamed como Tusse
Solomon Njie como Mehdi
Tyrone Michele
Ibrahim Qabli
El elenco juvenil aporta frescura y realismo, mientras que las interpretaciones adultas completan el retrato de un universo tan violento como atrapante.
Tráiler de "En tus manos"
