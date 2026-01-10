El elenco de "The Pitt" presentó la temporada 2 antes del estreno: prometen que será "más poderosa y realista"

Embed - The Pitt - Temporada 2 | Tráiler Oficial | HBO Max

La conferencia de prensa de "The Pitt" temporada 2

Durante el encuentro con la prensa, el elenco principal destacó que esta temporada se aleja de la estructura tradicional para abrazar una narrativa mucho más psicológica. Los actores profundizaron en cómo sus personajes enfrentarán el desgaste emocional tras los eventos del final de la primera entrega, asegurando que la llegada del bebé abandonado y el inminente ciberataque serán los catalizadores de una crisis institucional sin precedentes.

Pregunta: ¿Sintieron esa presión después del éxito que tuvo la primera temporada?

Noah Wyle: "No, sentí... bueno, todos sentimos esto. Por supuesto que se sintió; el proverbial 'bache de la segunda temporada' es real. Y cuando tienes algo tan impactante y exitoso como lo fue nuestra primera temporada, es inevitable tener que combatir las expectativas. Debo decir que John nos alivió de mucha de esa presión desde el principio al decirnos: 'Saben, no tienen que hacerlo más grande, mejor, más rápido o más fuerte; solo tienen que hacerlo de nuevo, recordar lo que hicieron la primera vez, mantenerse fieles a los personajes, ser honestos y partir desde ahí'".

the pitt

Pregunta: Las series de hospitales siempre han sido populares, pero The Pitt se convirtió en un fenómeno televisivo. ¿Cuáles fueron los primeros indicios que notaron de que la serie estaba estallando y conmoviendo profundamente a la gente?

Gerran Howell: "Tomó un tiempo, ¿verdad? Creo que fue como... no fue algo inmediato para ninguno de nosotros. Sí, creo que nos sorprendió a todos. Sabíamos que iba a ser buena y, estando en el set, sabíamos que era una gran serie. Pero creo que a todos nos tomó por sorpresa la rapidez con la que la gente respondió a ella. Fue algo muy gradual, del tipo 'boca a boca', lo cual es muy divertido de ver cómo sucede poco a poco; y me imagino que, entre los profesionales médicos, hubo mucho de eso".

Shawn Hatosy: "Bueno, teniendo elementos como John Wells, Noah Wyle y Scott Gemmill, y con ese guion... era realmente hermoso y tenía esa cualidad de ser algo inmersivo. Uno se queda mirando a los demás pensando: 'Esta podría ser la elegida, esta podría estallar'. Pero ya he dicho eso antes y me han cancelado después de cinco episodios, así que uno simplemente se sube a la ola y se presenta a trabajar. Las series médicas no eran algo que me interesara, o que me hubiera interesado antes de The Pitt. Pero creo que nosotros la abordamos desde un lugar donde la medicina es lo primero. Estás viendo a héroes reales en un mundo muy desafiante y son personas intrínsecamente buenas. Tienes destellos de los personajes, pero no es solo una obra basada en los personajes. No tiene muchos matices de 'telenovela' (soapy). Simplemente se siente real; ese siempre ha sido el ADN de esta serie y es lo que seguimos haciendo en la segunda temporada".

The Pitt Tráiler Oficial

Patrick Ball: "Recuerdo que estuvimos trabajando a ciegas durante mucho tiempo. Luego tuvimos una proyección anticipada del primer episodio. Nunca olvidaré que Noah se me acercó y me preguntó: '¿Y bien, qué te parece?'. Y yo le dije: 'Hombre, me gusta, me gusta'. Pero se sentía como algo de nicho. Pensé: 'Estamos asumiendo un riesgo al poner la ciencia tan en primer plano como lo estamos haciendo', y la verdad no sabía si iba a funcionar o no. Sabíamos que nos habíamos propuesto hacer una serie sobre profesionales médicos para profesionales médicos, y cuando esa comunidad nos aceptó desde el principio, se sintió realmente bien. Sentimos que habíamos logrado lo que nos propusimos. Y luego, como dijo Gerran, más adelante, cuando el resto del público empezó a interesarse... eso fue algo que creo que ninguno de nosotros vio venir".

Katherine LaNassa: "Fue muy extraño para mí cuando empezaron a venir actores invitados al set que ya habían visto la serie. Era como pensar: ' ¿Quién es esta gente en mi casa?'. Teníamos una especie de intimidad entre nosotros; incluso nuestro elenco de apoyo (background) está allí todos los días, tenemos una relación muy estrecha con nuestros extras. Fue simplemente el hecho de darte cuenta de que ya sabían quién eras. Fue, literalmente, como convertirse en una figura pública de la noche a la mañana. Se sintió como si alguien hubiera estado mirando dentro de nuestro armario".

Pregunta: ¿Podrían hablarnos un poco sobre el apoyo a la salud mental en el set y si existen espacios donde uno pueda hablar con alguien? Especialmente ahora que estamos tratando casos con niños en la segunda temporada, ¿cómo es esa experiencia?

Patrick Ball: "Sí, no, gracias, es una gran pregunta. Básicamente, yo solo hablo con Katherine LaNasa. Tenemos una partida de póquer semanal juntos y... no, ya en serio, creo que hacer esta serie me ha dejado clara la importancia de la comunidad. Siento que hacemos un trabajo realmente bueno animándonos los unos a los otros. Sé que para mí ha sido procesar 'mucha vida' de golpe, y sé que también para muchos de nosotros; así que tener a personas como Shawn, Katherine, Noah y a todos los demás, que ya han pasado un poco más por 'las trincheras', llevándome de la mano en este momento ha sido un verdadero regalo para mí, y sí..."

the pitt

Katherine LaNassa: "Creo que a veces no te das cuenta de que la serie es profunda y realmente emocional; es como si su 'ingrediente secreto' estuviera ahí escondido. Crees que estás haciendo una cosa y de repente te invade un montón de sentimientos. Recuerdo haber grabado unas escenas de flashbacks con Noah el año pasado cuando él lo estaba pasando muy mal por la muerte de Adamson, su mentor. Yo tengo un hijo que era un joven adulto cuando su propio padre murió, y al terminar la escena, simplemente estallé en lágrimas.

Noah solo me dio un gran abrazo. Pero hubo otra escena la semana pasada sobre otro personaje y sus problemas, y yo sé lo que es tener un amigo ahí al que no puedes llegar, ¿sabes? De nuevo, el director vino a decirme algo y, a veces, en este trabajo, simplemente 'descargo' y me surgen tantas emociones cuando solo estoy hablando de... es decir, ni siquiera estoy intentando buscar esa emoción para la escena, ¿entiendes?

Pero hay tanta inversión emocional en el personaje y en la historia, que realmente nos apoyamos los unos a los otros. La semana pasada aparté a Fiona y le dije: '¿Puedo decirte algo un segundo?'. A veces solo necesitas esa descarga. Especialmente para todos los que estuvimos la temporada pasada; construimos esto juntos y hay mucho vínculo, mucha seguridad y confianza mutua. Realmente deseamos el éxito de todos y nos sentimos sostenidos los unos por los otros. Definitivamente siento eso y creo que nosotros mismos creamos ese entorno para apoyarnos".

Luego de estas declaraciones, los actores confesaron que la potencia será mucho más poderosa y realista para los espectadores. En especial porque, claro, decidieron ir mucho más profundo sobre el tratamiento de los médicos y enfermeros.