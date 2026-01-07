"The Pitt" vuelve a HBO Max: cuándo estrena y qué recordar de la temporada 1

the pitt

De todas maneras, antes del estreno de la segunda temporada y el inicio de la adrenalina de los nuevos capítulos el próximo 8 de enero, es clave recordar 3 datos fundamentales de la primera parte que marcaron el destino del hospital.

3 datos clave de la primera temporada de "The Pitt"

1. Robby suspende a Langdon después de descubrir su adicción

En el último episodio se ve que Langdon fue suspendido con el fin de que empiece en un centro de rehabilitación. Sin embargo, luego del tiroteo, regresa a Pittsburgh, pero una vez que este tipo de atención finaliza, debe comenzar control de daños. Aún así, es evidente que todavía no está listo para regresar.

2. Dana dejó el hospital

Una vez finalizado el turno y tras tener una conversación con Langdon, decide que es momento de dejar urgencias. En especial luego de que fue golpeada por un paciente enojado por la lenta atención. Así es cómo, tras horas de trabajo, en el último episodio se la ve recogiendo cosas de su escritorio.

3. Mel se reencuentra con su hermana

Después de atravesar cierto dolor durante el día de Urgencias por perder a su mentor sin entender por qué y no poder ver a su hermana, Mel finalmente va a buscarla para que puedan pasar la noche juntas.