Calu Rivero reveló por qué su hijo no asiste al jardín: "Aprende desde el disfrute"

Más allá del juego, Calu argumentó que el contacto con el campo y los animales le brinda a Tao herramientas emocionales que considera fundamentales para su desarrollo. Según su relato, allí el niño aprende a "esperar, sentir y respetar otro cuerpo", por lo que sostiene que su hijo incorpora conceptos de paciencia y respeto por la naturaleza a través del contacto directo, especialmente con los caballos.

El posteo, que rápidamente se llenó de comentarios a favor y en contra, cerró con una premisa que resume su filosofía de crianza actual. “Aprende haciendo, aprende desde el disfrute. Si aprendés de lo que más amás, por ahora es más que suficiente”, expresó.

Mientras algunos seguidores celebraron la libertad y el "homeschooling" en la primera infancia, otros cuestionaron la falta de socialización con pares. Sin embargo, para Calu y su familia, el bienestar y la tranquilidad que observa en su hijo son las pruebas necesarias de que están en el camino correcto.