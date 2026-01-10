Calu Rivero reveló por qué su hijo no asiste al jardín: "Aprende desde el disfrute"
Instalada en Uruguay junto a su familia, la actriz compartió una profunda reflexión sobre la educación de su hijo de casi tres años y generó polémica en las redes.
Fiel a su estilo vinculado a lo natural y lo consciente, Calu Rivero (Dignity) encendió el debate en las redes sociales sobre la escolarización temprana a partir de un video que se volvió viral, en el que defendió el aprendizaje de su hijo en la naturaleza en lugar de en un jardín de infantes.
A través de sus redes sociales, la actriz explicó los motivos por los cuales, junto a su pareja Aíto De la Rúa, decidieron que su hijo mayor, Tao, todavía no ingrese al sistema de educación formal.
Para la actriz, el entorno natural en el que viven funciona como el primer gran espacio de aprendizaje para el pequeño, quien está por cumplir los tres años. Planteó una mirada alternativa sobre lo que significa "ir a la escuela", que de dejó de generar controversias.
“Un día pensé, ¿y si esto es su primera escuela? Capaz la escuela no es un edificio, capaz aparece sola”, reflexionó Rivero mientras compartía imágenes de Tao en libertad.
La actriz enfatizó que su prioridad es no presionar al niño. “No me gusta forzar, ni apurar procesos, ni convencer a un niño de algo que no le dan ganas”, afirmó contundente.
Más allá del juego, Calu argumentó que el contacto con el campo y los animales le brinda a Tao herramientas emocionales que considera fundamentales para su desarrollo. Según su relato, allí el niño aprende a "esperar, sentir y respetar otro cuerpo", por lo que sostiene que su hijo incorpora conceptos de paciencia y respeto por la naturaleza a través del contacto directo, especialmente con los caballos.
El posteo, que rápidamente se llenó de comentarios a favor y en contra, cerró con una premisa que resume su filosofía de crianza actual. “Aprende haciendo, aprende desde el disfrute. Si aprendés de lo que más amás, por ahora es más que suficiente”, expresó.
Mientras algunos seguidores celebraron la libertad y el "homeschooling" en la primera infancia, otros cuestionaron la falta de socialización con pares. Sin embargo, para Calu y su familia, el bienestar y la tranquilidad que observa en su hijo son las pruebas necesarias de que están en el camino correcto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario