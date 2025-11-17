El elogio de Liam Gallagher al público argentino tras el primer show de Oasis: "Es especial"

image

El comentario llegó rápidamente al propio Liam Gallagher, quien respondió desde su cuenta oficial y zanjó la discusión con una frase que se volvió viral: “Cada público ha sido bíblico, no discriminamos. No hubo un mal público, pero que Argentina es algo especial es un hecho”. Su intervención terminó de inclinar la balanza en favor de los defensores del fervor local y multiplicó los mensajes de apoyo.