Lo vieron todos: Moski se reencontró con Mernuel y Bauletti y el stream estalló
Después de protagonizar varias polémicas, los influencers volvieron a reunirse y sus seguidores se emocionaron.
Este fin de semana, el mundo del stream se vio revolucionado por el reencuentro de Lautaro Moschini, más conocido como Moski, con Mernuel y Bauletti. El grupo volvió a unirse este domingo tras una polémica que se había desato en las últimas semanas y sus seguidores se emocionaron.
"De vuelta en casa. Nos vemos esta noche", escribió desde sus redes Mernuel junto a una foto con sus dos amigos, con los que saltó a la fama en stream. Y, agregó: "Nos vemos esta noche, 22:15 hs. La alegría es total".
Durante la transmisión, los tres influencers se mostraron contentos y comenzaron bailando, mientras Baulo y Mernuel abrazaban a su compañero que decidió volver. El esperado stream tuvo picos de 200 mil personas mirando el reencuentro.
Cuál fue el problema de Moski con Mernuel y Bauletti
Los jóvenes lograron armar una comunidad grande y fiel tras un gran éxito en la plataforma Kick. Sin embargo, unas semanas atrás, todos se volvieron virales luego de que Moski se despidiera entre lágrimas de sus compañeros, lo que generó sorpresa en ellos y en el chat. Según había argumentado, quería alejarse de las cámaras y enfrentar nuevos proyectos.
Después de algunos días de incertidumbre, el streamer volvió a aparecer a través de un video de Youtube, acompañado por Dami, el exyoutuber “La Banana Rancia”, en un canal de más de 1 millón de suscriptores. Acá explicó con mayor profundidad la toma de su decisión, sobre todo de su presente en Dubái.
Ante esto, Mernuel y Baulo se mostraron muy enojados y decepcionados por su decisión, lo que los llevó a abandonar 40 minutos antes su programa en Vorterix, asegurando que no podían disimular su estado anímico.
Además, en su stream aprovecharon para enunciar: "Me dolieron las formas. No me mandó ningún mensaje más y ahora me invita a Dubái a través de un video. No pasaron ni dos semanas y ya estás criticando el contenido que hacías, según vos hacemos un contenido de mierda, ahórratelo". De todas maneras, dejaron en claro que desean lo mejor para futuro en el exterior.
Aunque parecía que ahí terminaba la historia, Moski subió un video de 12 minutos en el que explica su versión de los hechos y mostrándose molesto por la reacción de quienes consideraba sus amigos. En ese sentido, dio a conocer que la razón de su cambio es porque se sentía “solo, quemado y con problemas mentales”.
