Lo vieron todos: Moski se reencontró con Mernuel y Bauletti y el stream estalló

Ante esto, Mernuel y Baulo se mostraron muy enojados y decepcionados por su decisión, lo que los llevó a abandonar 40 minutos antes su programa en Vorterix, asegurando que no podían disimular su estado anímico.

Además, en su stream aprovecharon para enunciar: "Me dolieron las formas. No me mandó ningún mensaje más y ahora me invita a Dubái a través de un video. No pasaron ni dos semanas y ya estás criticando el contenido que hacías, según vos hacemos un contenido de mierda, ahórratelo". De todas maneras, dejaron en claro que desean lo mejor para futuro en el exterior.

Aunque parecía que ahí terminaba la historia, Moski subió un video de 12 minutos en el que explica su versión de los hechos y mostrándose molesto por la reacción de quienes consideraba sus amigos. En ese sentido, dio a conocer que la razón de su cambio es porque se sentía “solo, quemado y con problemas mentales”.