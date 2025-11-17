Esmeralda Mitre disparó contra Viviana Canosa: "No es nadie"

“Evidentemente Viviana Canosa tiene cuentas pendientes con gente del espectáculo porque nadie la salió a avalar en semejante barbaridad. A mi me pedía trabajo en La Nación y no es tan buscada. Le conseguí una reunión con el gerente y le dieron el espacio”, dijo al respecto la famosa.

Y manifestó: “A mí me decía que estaba cancelada y se victimizaba y no es una de las mejores conductoras. Se fue mal de todos lados y quién sos vos para hablar así de semejante acusación que hizo de personas que son amigas mías y puedo dar fe. Ella no es nadie para acusar así sin pruebas, me parece gravísimo”.

“Yo le envíe un mensaje a Viviana diciendo qué estaba haciendo y cómo iba a denunciar las pruebas y eso lo presentó como una amenaza. Tené cuidado le dije porque no tenés pruebas contra mis amigas. Ni siquiera la avaló el canal y era cantado el levantamiento, yo creo que igual Adrián Suar la bancó bastante porque tendría que haberla levantado de cuajo antes”, concluyó Esmeralda.