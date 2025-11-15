El mapa con el corte de calles por el show de Oasis en River
Con miles de fanáticos llegando a Núñez, el Gobierno porteño dispuso cortes de calles y ampliación del servicio de subte para garantizar el movimiento durante el fin de semana.
La llegada de la banda inglesa de rock integrada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, que brindará dos shows en el Estadio Monumental como parte de su gira Oasis Live '25 Tour, obligó a las autoridades porteñas a reforzar el operativo de movilidad en la zona. En ese marco, la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) confirmó que este fin de semana entrará en vigencia el horario extendido de la Línea D, pensado para agilizar el regreso del público tras los recitales programados para el sábado 15 y domingo 16.
El dispositivo contempla el ingreso exclusivo por Congreso de Tucumán y la salida habilitada en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. “Este fin de semana volvé de ver a Oasis en Subte. La Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1:30 a.m., tanto el sábado como el domingo, para que puedas volver a casa más rápido después del recital”, informó la cuenta oficial de Subterráneos de Buenos Aires en X, acompañando el anuncio de la Ciudad.
Paralelamente, la Dirección de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires desplegará una serie de cortes y desvíos en las inmediaciones del estadio. Habrá corte parcial de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Monroe y Av. Guillermo Udaondo desde el jueves 13 de noviembre a las 13 hasta el lunes 17 a las 22. A su vez, se definió el corte total del perímetro comprendido entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe, además del corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Colectora Int. Cantilo, la interrupción de los accesos por Int. Cantilo al Puente Labruna, y el cierre total de Campos Salles y Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo.
Estas restricciones de tránsito regirán desde el viernes 14 de noviembre a las 8 hasta las 2 del domingo 16, en paralelo al operativo de transporte que acompañará el masivo movimiento de fanáticos hacia Núñez.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario