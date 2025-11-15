El mapa con el corte de calles por el show de Oasis en River

Paralelamente, la Dirección de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires desplegará una serie de cortes y desvíos en las inmediaciones del estadio. Habrá corte parcial de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Monroe y Av. Guillermo Udaondo desde el jueves 13 de noviembre a las 13 hasta el lunes 17 a las 22. A su vez, se definió el corte total del perímetro comprendido entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe, además del corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Colectora Int. Cantilo, la interrupción de los accesos por Int. Cantilo al Puente Labruna, y el cierre total de Campos Salles y Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo.