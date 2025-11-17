Furor: fotos y videos del homenaje de Oasis a Diego Maradona en pleno show

En la primera, la irrupción de la imagen de Diego durante el tema desató el cántico espontáneo de “Olé, olé, olé… Diego, Diego”, que se escuchó con una intensidad unánime en las tribunas. En la segunda, el cierre del set principal coronó la escena con una versión cargada de emoción de “Whatever”, que incluyó un guiño al “Octopus’ Garden” de The Beatles y reforzó el clima de comunión entre la banda y los fanáticos argentinos.