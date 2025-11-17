Furor: fotos y videos del homenaje de Oasis a Diego Maradona en pleno show
La banda revivió “live forever” en un clima de euforia y devoción mientras la imagen de Diego desató un estallido unánime entre 80 mil fanáticos
El esperado reencuentro de Oasis con el público argentino tuvo su momento más conmovedor cuando la imagen de Diego Armando Maradona irrumpió en las pantallas del estadio Monumental en pleno show. Liam y Noel Gallagher regresaron al país en el marco del “Live ’25 Tour” y ofrecieron un concierto que mezcló nostalgia, potencia y un homenaje que se volvió instantáneamente viral.
El estadio ya vibraba desde la entrada de los hermanos al escenario, con más de 80.000 personas celebrando la vuelta de la histórica banda. Los clásicos del britpop encendieron un clima que recordaba a las grandes noches del rock británico en su mejor época. Sin embargo, el punto de mayor emotividad llegó con la interpretación de “Live Forever”, cuando la figura de Maradona apareció sobre las pantallas principales.
El público respondió con una ovación que atravesó la noche y se replicó de inmediato en las redes sociales, donde fotos y videos del momento se multiplicaron con velocidad. El homenaje no se quedó ahí y tuvo dos instancias centrales.
En la primera, la irrupción de la imagen de Diego durante el tema desató el cántico espontáneo de “Olé, olé, olé… Diego, Diego”, que se escuchó con una intensidad unánime en las tribunas. En la segunda, el cierre del set principal coronó la escena con una versión cargada de emoción de “Whatever”, que incluyó un guiño al “Octopus’ Garden” de The Beatles y reforzó el clima de comunión entre la banda y los fanáticos argentinos.
La conexión con el país no se limitó solo al homenaje. Previo a “Rock ’n’ Roll Star”, Liam Gallagher dedicó la canción al astro argentino: una frase breve, pero suficiente para encender otra oleada de aplausos. Su gesto resonó también en plataformas como X, donde el momento se volvió tendencia. La velada recordó incluso lo ocurrido días atrás con el recital de Linkin Park, que también había sumado un guiño a Maradona en su paso por Buenos Aires.
La magnitud del tributo quedó registrada en cientos de posteos donde se repetían imágenes del Monumental iluminado y la reacción del público. Videos captados por fanáticos mostraban el instante exacto en que las pantallas proyectaron la imagen de Maradona y cómo, de inmediato, el estadio explotó de emoción. El retorno de Oasis, cargado de simbolismo, terminó consolidando una de las postales más emotivas del tour en su paso por Argentina.
