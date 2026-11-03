El embarazo que emociona a Tini Stoessel en la previa de su boda con Rodrigo de Paul
Mientras se prepara para dar el sí, Tini Stoessel recibió una noticia muy especial que la emocionó y le sumó felicidad a este presente. Todos los detalles.
Carola Gil, una de las amigas más cercanas de Tini Stoessel, atraviesa una etapa muy especial: espera su primera hija junto al futbolista Nicolás Fonseca. Desde que hizo público el embarazo, la influencer comparte con sus seguidores distintos momentos de esta experiencia y, en las últimas horas, volvió a despertar ternura con una serie de postales que muestran cómo evoluciona la dulce espera.
A través de Instagram, Carola publicó un compilado de imágenes para resumir lo que dejó octubre. Entre los recuerdos del mes incluyó fotografías de su pancita, dejando en evidencia los cambios que experimenta mientras se prepara para convertirse en mamá por primera vez.
La noticia del embarazo había sido comunicada a fines de septiembre y rápidamente generó repercusiones entre sus seres queridos y seguidores. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue quién tendrá un papel fundamental en la vida de la pequeña: Tini Stoessel será su madrina.
La elección no sorprendió demasiado, teniendo en cuenta la estrecha relación que mantienen desde hace años. La propia Carola confirmó la noticia durante una entrevista en el programa de streaming Rumis, donde contó cómo tomó la decisión y dejó ver su entusiasmo por esta nueva etapa.
Cuando le preguntaron quién sería la madrina de su hija, la influencer terminó revelando el nombre de la cantante entre risas y con cierta emoción: “Bueno…eh, ay no sé, bueno ya fue, Tini, obvio que va a ser Tini. Creo que nada, o sea, es una cuestión de mi primera hija, obvio que sí. Muy linda etapa, estoy feliz”, expresó.
La confesión también llegó a oídos de Tini Stoessel, que reaccionó públicamente y compartió su alegría por convertirse en madrina. La artista le dedicó un mensaje afectuoso a su amiga, dejando en claro lo importante que es para ella la llegada de la bebé.
Carola no tardó en responderle y protagonizó junto a la cantante un intercambio que reflejó el cariño que se tienen. “Te amoooooo”, escribió la futura mamá, emocionada por compartir esta experiencia con una de las personas más importantes de su vida.
Mientras tanto, la influencer continúa mostrando fragmentos de su embarazo y disfruta de cada avance junto a Nicolás Fonseca. Las imágenes de octubre permitieron ver cómo crece su pancita y reflejaron la felicidad con la que ambos esperan la llegada de su primera hija.
Tini Stoessel y la tierna reacción al enterarse del embarazo de Carola Gil
La noticia de que Carola Gil, hermana de Andrés Gil, esperaba una hija junto al futbolista Nicolás Fonseca también tuvo una protagonista especial: Tini Stoessel, amiga íntima de la futura mamá y ahora elegida para ser la madrina de la pequeña.
La pareja, que comenzó su relación en 2024, había anunciado el embarazo a través de Instagram con una serie de fotografías en blanco y negro. La publicación recibió numerosos mensajes de felicitaciones y uno de los más destacados fue el de la cantante.
Tini no ocultó su emoción y comentó: "TE AMOOOOOOOO". Además, volvió a manifestarle su cariño mediante sus historias virtuales, donde escribió "te amo, te amo".
La respuesta de Carola terminó de confirmar el vínculo especial que las une y anticipó el lugar que tendrá la artista en la vida de su hija: "Te amamos con tu ahijada".
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