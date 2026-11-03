El embarazo que emociona a Tini Stoessel en la previa de su boda con Rodrigo de Paul

La confesión también llegó a oídos de Tini Stoessel, que reaccionó públicamente y compartió su alegría por convertirse en madrina. La artista le dedicó un mensaje afectuoso a su amiga, dejando en claro lo importante que es para ella la llegada de la bebé.

Carola no tardó en responderle y protagonizó junto a la cantante un intercambio que reflejó el cariño que se tienen. “Te amoooooo”, escribió la futura mamá, emocionada por compartir esta experiencia con una de las personas más importantes de su vida.

Mientras tanto, la influencer continúa mostrando fragmentos de su embarazo y disfruta de cada avance junto a Nicolás Fonseca. Las imágenes de octubre permitieron ver cómo crece su pancita y reflejaron la felicidad con la que ambos esperan la llegada de su primera hija.

Tini Stoessel y la tierna reacción al enterarse del embarazo de Carola Gil

La noticia de que Carola Gil, hermana de Andrés Gil, esperaba una hija junto al futbolista Nicolás Fonseca también tuvo una protagonista especial: Tini Stoessel, amiga íntima de la futura mamá y ahora elegida para ser la madrina de la pequeña.

La pareja, que comenzó su relación en 2024, había anunciado el embarazo a través de Instagram con una serie de fotografías en blanco y negro. La publicación recibió numerosos mensajes de felicitaciones y uno de los más destacados fue el de la cantante.

Tini no ocultó su emoción y comentó: "TE AMOOOOOOOO". Además, volvió a manifestarle su cariño mediante sus historias virtuales, donde escribió "te amo, te amo".

La respuesta de Carola terminó de confirmar el vínculo especial que las une y anticipó el lugar que tendrá la artista en la vida de su hija: "Te amamos con tu ahijada".