El gesto de la mamá de Tini Stoessel en las redes que despertó rumores de acercamiento

La relación entre Tini Stoessel y sus padres quedó bajo la lupa luego de que trascendieran versiones sobre diferencias vinculadas con la administración de su patrimonio y el manejo de su carrera profesional. Según distintas versiones periodísticas, la cantante habría decidido terminar con la representación artística de su papá, Alejandro Stoessel, y solicitar una auditoría para revisar la gestión de sus bienes e ingresos.