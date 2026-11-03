Lali Espósito, María Becerra, Emilia Mernes y Sofía Gonet repudiaron el ataque transfóbico en Palermo.

"Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia", comenzó la cantante. En esa misma línea, reclamó un mayor compromiso colectivo para defender los derechos de la comunidad: "Esto no puede seguir pasando. Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans, y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+, sean respetadas todos los días", pidió.

Más adelante, hizo referencia al significado de la lucha por la diversidad y recordó que todavía queda mucho camino por recorrer: "El orgullo también es resistencia. Es una lucha con historia, que costó muchas vidas y que, lamentablemente, sigue siendo necesaria. Las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias y quienes integramos el movimiento LGBTQ+ no deberíamos tener que sostener esta lucha en soledad", agregó.

También remarcó que la responsabilidad de combatir la violencia no debe recaer únicamente en quienes integran la comunidad LGBTQ+: "El compromiso también tiene que ser de las personas heterosexuales, de las personas cis, de toda la sociedad. Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de todos", sentenció la artista.

Por último, anticipó su participación en la próxima movilización: "Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, más fuertes que nunca. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en libertad y sin miedo", concluyó María Becerra.

Emilia Mernes también se expresó públicamente y dejó en claro su rechazo a cualquier tipo de agresión motivada por la identidad de género. "No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia", escribió.

Luego, fue contundente al cerrar su publicación: "No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total", manifestó la cantante.

En tanto, Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, hizo hincapié en la necesidad de que los medios mantengan la cobertura del caso y en que se conozca la situación de los responsables y de las personas agredidas.

“Los medios tienen que cubrir esto constantemente, ¿dónde están los agresores? ¿Cómo que todavía no están detenidos? ¿Dónde están las fotos? Quiero ver sus caras por todos lados. Quiero justicia. ¿Cómo están las víctimas? ¿En qué estado se encuentran? DIFUNDAN Y REPUDIEN POR FAVOR TODOS”, escribió La Reini.