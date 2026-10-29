Revelan cómo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Como un show"

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casan el próximo 19 de diciembre.

La conductora también explicó que las producciones elegidas están vinculadas con la historia de amor de Tini y el futbolista, pero que hay una protagonista con la que la cantante se siente especialmente identificada. “Las tres películas los identifican a ellos por su historia de amor y ella se siente identificada con una de las protagonistas por el tipo de vida. Entonces, con esta heroína va a ser la entrada. Va a ser como estar en Disney, muy Tini. De todo se va a ocupar ella”, detalló.