Cambió el lugar del velatorio de Marcos Camino: dónde y a qué hora será la despedida en Santa Fe

Camino fue una figura fundamental en la historia de la agrupación, a la que se incorporó en 1972. Durante más de cinco décadas, su acordeón se convirtió en uno de los sellos distintivos de una banda que llevó la cumbia santafesina a los principales escenarios del país y del exterior. En febrero de 2026 había anunciado su retiro de las presentaciones en vivo, después de más de 50 años de trayectoria. Ahora, familiares, músicos y admiradores tendrán la posibilidad de despedirlo en una convocatoria abierta en su ciudad.