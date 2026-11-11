Cambió el lugar del velatorio de Marcos Camino: dónde y a qué hora será la despedida en Santa Fe
aLa despedida del histórico fundador de Los Palmeras tendrá lugar este miércoles en un espacio más amplio, debido a la cantidad de personas que se espera que se acerquen.
cuimLa despedida de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, tendrá un cambio de escenario en la ciudad de Santa Fe. Ante la gran cantidad de personas que se espera que se acerquen a darle el último adiós, las autoridades confirmaron que el velatorio se realizará finalmente en El Molino Fábrica Cultural.
La ceremonia tendrá lugar este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 15, en el espacio ubicado en Boulevard Gálvez 2350, en la capital provincial. De esta manera, quedó sin efecto la organización inicial que contemplaba realizar la despedida en la sala 3 de la casa velatoria Sentir.
Según informó la Municipalidad de Santa Fe, el ingreso del público será por calle Pedro Vittori, mientras que la salida estará organizada por el Patio Catedral, con el objetivo de ordenar la circulación de familiares, amigos, colegas y seguidores.
Por qué cambiaron el lugar del velatorio de Marcos Camino
La decisión de trasladar la ceremonia respondió a la expectativa de una importante convocatoria popular. Camino fue uno de los grandes referentes de la cumbia santafesina y su fallecimiento generó una profunda conmoción entre sus seguidores y en el ambiente artístico. El músico tenía 76 años y fue encontrado sin vida el martes en un estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe. La noticia fue confirmada por Los Palmeras a través de sus canales oficiales y rápidamente se multiplicaron los mensajes de despedida.
Camino fue una figura fundamental en la historia de la agrupación, a la que se incorporó en 1972. Durante más de cinco décadas, su acordeón se convirtió en uno de los sellos distintivos de una banda que llevó la cumbia santafesina a los principales escenarios del país y del exterior. En febrero de 2026 había anunciado su retiro de las presentaciones en vivo, después de más de 50 años de trayectoria. Ahora, familiares, músicos y admiradores tendrán la posibilidad de despedirlo en una convocatoria abierta en su ciudad.
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