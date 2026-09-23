El emotivo mensaje de Marina Charpentier a Chano por sus 45 años

Los mensajes de Marina para Chano

No es la primera vez que Marina aprovecha el cumpleaños de su hijo para compartir públicamente sus sentimientos. En septiembre de 2024, cuando el cantante cumplió 43 años, publicó un video en el que lo definió como “mi primer hijo, mi niño eterno, un hombre de bien”.

En aquella oportunidad, también celebró el vínculo familiar y destacó que Chano atravesaba una etapa en la que no solo recibía acompañamiento de sus seres queridos, sino que también estaba pendiente de ella y de sus hermanos.

Esta vez, su mensaje volvió a poner en primer plano el cariño entre madre e hijo, aunque con una particularidad que Marina decidió remarcar: “Gracias por cuidarme ahora vos a mí”. Una frase que sintetizó el lugar que hoy ocupa Chano dentro de su familia.