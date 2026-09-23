El emotivo mensaje de Marina Charpentier a Chano por sus 45 años
La madre del cantante le dedicó unas sentidas palabras en redes sociales y destacó su talento, sensibilidad y fortaleza en una fecha especial.
Marina Charpentier volvió a dedicarle un mensaje público a su hijo, Chano Moreno Charpentier, con motivo de su cumpleaños número 45. A través de sus redes sociales, la madre del músico compartió una fotografía acompañada por una extensa dedicatoria en la que reflejó el vínculo que mantienen y el orgullo que siente por él.
“La mirada al sol, la luz ilumina tu alma, de arriba te cuidan y acompañan. Feliz vida hijo de mi corazón”, escribió Marina en la publicación, junto a corazones de distintos colores y una mención a la cuenta del artista.
En el mismo mensaje, destacó distintas cualidades de su hijo y puso el foco en el momento que atraviesan actualmente. “Orgullosa de tu talento, tu sensibilidad y tu fortaleza. Gracias por cuidarme ahora vos a mí. Dios te bendiga”, expresó.
El saludo llegó este 23 de septiembre, fecha en la que nació Santiago Moreno Charpentier en la Ciudad de Buenos Aires, en 1981. A lo largo de su carrera, el músico alcanzó gran popularidad primero como integrante y líder de Tan Biónica y posteriormente como solista.
Canciones como “Ciudad mágica”, “La melodía de Dios”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor” forman parte del repertorio con el que Chano logró instalarse entre los artistas argentinos más reconocidos de su generación.
Los mensajes de Marina para Chano
No es la primera vez que Marina aprovecha el cumpleaños de su hijo para compartir públicamente sus sentimientos. En septiembre de 2024, cuando el cantante cumplió 43 años, publicó un video en el que lo definió como “mi primer hijo, mi niño eterno, un hombre de bien”.
En aquella oportunidad, también celebró el vínculo familiar y destacó que Chano atravesaba una etapa en la que no solo recibía acompañamiento de sus seres queridos, sino que también estaba pendiente de ella y de sus hermanos.
Esta vez, su mensaje volvió a poner en primer plano el cariño entre madre e hijo, aunque con una particularidad que Marina decidió remarcar: “Gracias por cuidarme ahora vos a mí”. Una frase que sintetizó el lugar que hoy ocupa Chano dentro de su familia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario