Preocupación por la salud del Pity Álvarez: sufrió una crisis hipertensiva y lo internaron

Una cámara de seguridad de la estación de servicio registró el momento de la maniobra y permitió observar cómo el Bora entra en contacto con el Peugeot. El hecho tomó relevancia por la situación personal y judicial que atraviesa el músico, aunque no se informó que haya provocado la crisis hipertensiva que derivó en su internación. La descompensación, de acuerdo con la información conocida en las últimas horas, ocurrió posteriormente en su domicilio.

Qué dijo el abogado de Pity Álvarez tras el accidente de auto en La Paternal

El abogado Sebastián Queijeiro aseguró que el hecho de que tenía el registro vencido no correspondía prioritario, ya que su salud mental estaba por delante porque considera que se trata de "una persona va drogado de inyecciones y nadie dice nada. Hay un riesgo de vida. Tienen que ayudar a una persona que está enferma".

En cuanto al juicio activo, refirió a que el paciente está enfermo: "Él prefiere estar preso, antes que internado. Cristian vive en una realidad paralela, según el psiquiatra".

"La hermana inició una curatela porque está a los gritos pidiendo ayuda. Pero hubo otras intenciones de inicio de curatela que quedan en la nada. Vive en una realidad paralela", concluyó.

El antecedente de la descompensación del Pity Álvarez durante el juicio

La nueva internación se produjo pocas semanas después de otro episodio de salud que afectó a Álvarez durante una audiencia del mismo juicio. El pasado 2 de septiembre, el cantante se retiró de la sala para ir al baño y no regresó y ante la situación, se solicitó asistencia médica y una ambulancia del SAME lo trasladó para ser atendido.

En aquella oportunidad, los médicos constataron valores elevados de presión arterial y glucemia. Después de permanecer varias horas bajo observación, Álvarez recibió el alta.