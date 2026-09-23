HBO Max: la película de terror mas taquillera del año
Una historia nacida como fenómeno de Internet llegó al cine con una combinación de terror psicológico y ciencia ficción que convirtió espacios cotidianos en escenarios perturbadores.
El catálogo de HBO Max sumará en septiembre una de las producciones de terror que más repercusión generó durante 2026. La película propone una experiencia diferente a las historias tradicionales del género: el miedo no depende únicamente de monstruos o escenas violentas, sino de espacios interminables, aislamiento y una realidad que comienza a romper sus propias reglas.
La producción llegó originalmente a los cines en mayo y, según la información de referencia, alcanzó una recaudación mundial de 394,1 millones de dólares. De esta manera, se convirtió en el mayor éxito financiero de A24 hasta ese momento.
Detrás del proyecto se encuentra un concepto que circula en Internet desde hace años. La historia recupera la idea de los espacios liminales, aquellos lugares aparentemente comunes —pasillos, oficinas, centros comerciales o salas vacías— que, al estar completamente desiertos o fuera de contexto, generan una sensación inquietante.
La película podrá verse en HBO Max desde el 25 de septiembre y está dirigida por Kane Parsons, quien previamente había desarrollado en YouTube una serie de cortometrajes found footage inspirados en el mismo fenómeno.
De qué trata Backrooms
Backrooms está basada en la conocida creepypasta surgida en Internet alrededor de un universo compuesto por habitaciones y pasillos aparentemente infinitos. La película toma esa premisa y construye una historia que mezcla terror psicológico, ciencia ficción y elementos sobrenaturales.
La trama sigue a Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor, un arquitecto frustrado que también es propietario de una tienda de muebles. El personaje atraviesa una complicada situación personal y financiera después de un divorcio.
Su vida cambia cuando encuentra un extraño portal dimensional en el sótano de su negocio. Clark ingresa y desaparece dentro de un espacio desconocido, separado de la realidad cotidiana.
Ante su repentina ausencia, Mary Klein, su terapeuta, decide investigar lo sucedido. Interpretada por Renate Reinsve, la mujer termina ingresando también en este universo mientras intenta encontrarlo.
Las Backrooms se presentan como mucho más que un laberinto de oficinas amarillas y luces fluorescentes. A medida que los protagonistas avanzan, el lugar parece transformarse según sus propias experiencias y estados psicológicos.
El espacio comienza a generar copias imperfectas, alteraciones temporales y manifestaciones vinculadas con recuerdos, culpas y traumas. De esta manera, la amenaza no proviene exclusivamente de las criaturas que pueden aparecer en los pasillos, sino también del deterioro mental provocado por permanecer atrapado allí.
La película parte de una leyenda urbana digital surgida en 4chan y popularizada posteriormente en diferentes espacios de Internet. Parsons ya había trabajado sobre este concepto desde 2022 mediante videos realizados con estética de metraje encontrado, antes de llevar la idea al largometraje.
Reparto de Backrooms
El elenco de Backrooms está encabezado por dos intérpretes centrales para el desarrollo de la historia:
- Chiwetel Ejiofor como Clark, el arquitecto y propietario de una tienda de muebles que descubre el portal hacia las Backrooms.
- Renate Reinsve como Mary Klein, la terapeuta que decide ingresar en ese extraño universo después de la desaparición de Clark.
La información de referencia no detalla otros integrantes del reparto ni los personajes secundarios, por lo que estos son los nombres confirmados dentro del material disponible.
La dirección está a cargo de Kane Parsons, mientras que el guion fue escrito por Will Soodik. Entre los productores mencionados se encuentran James Wan, Shawn Levy y Osgood Perkins.
Trailer de Backrooms
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