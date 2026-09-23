HBO Max: la película de terror mas taquillera del año

La trama sigue a Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor, un arquitecto frustrado que también es propietario de una tienda de muebles. El personaje atraviesa una complicada situación personal y financiera después de un divorcio.

Su vida cambia cuando encuentra un extraño portal dimensional en el sótano de su negocio. Clark ingresa y desaparece dentro de un espacio desconocido, separado de la realidad cotidiana.

Ante su repentina ausencia, Mary Klein, su terapeuta, decide investigar lo sucedido. Interpretada por Renate Reinsve, la mujer termina ingresando también en este universo mientras intenta encontrarlo.

Las Backrooms se presentan como mucho más que un laberinto de oficinas amarillas y luces fluorescentes. A medida que los protagonistas avanzan, el lugar parece transformarse según sus propias experiencias y estados psicológicos.

El espacio comienza a generar copias imperfectas, alteraciones temporales y manifestaciones vinculadas con recuerdos, culpas y traumas. De esta manera, la amenaza no proviene exclusivamente de las criaturas que pueden aparecer en los pasillos, sino también del deterioro mental provocado por permanecer atrapado allí.

La película parte de una leyenda urbana digital surgida en 4chan y popularizada posteriormente en diferentes espacios de Internet. Parsons ya había trabajado sobre este concepto desde 2022 mediante videos realizados con estética de metraje encontrado, antes de llevar la idea al largometraje.

Reparto de Backrooms

El elenco de Backrooms está encabezado por dos intérpretes centrales para el desarrollo de la historia:

Chiwetel Ejiofor como Clark, el arquitecto y propietario de una tienda de muebles que descubre el portal hacia las Backrooms.

como Clark, el arquitecto y propietario de una tienda de muebles que descubre el portal hacia las Backrooms. Renate Reinsve como Mary Klein, la terapeuta que decide ingresar en ese extraño universo después de la desaparición de Clark.

La información de referencia no detalla otros integrantes del reparto ni los personajes secundarios, por lo que estos son los nombres confirmados dentro del material disponible.

La dirección está a cargo de Kane Parsons, mientras que el guion fue escrito por Will Soodik. Entre los productores mencionados se encuentran James Wan, Shawn Levy y Osgood Perkins.

Trailer de Backrooms