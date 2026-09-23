Luana Fernández logró lo que tanto buscaba y recibió una esperada propuesta laboral: "Era mi sueño"
Tras su salida de Gran Hermano, Luana Fernández recibió la oportunidad laboral que anhelaba desde hacía años y cumplirá uno de sus grandes objetivos.
El paso por Gran Hermano terminó abriéndole una puerta que Luana Fernández esperaba desde hacía tiempo. Aunque no consiguió quedarse con el premio mayor del reality, la exposición que obtuvo dentro de la casa le permitió alcanzar uno de sus objetivos profesionales: formar parte de Sex, la obra de José María Muscari.
La noticia fue confirmada esta semana, luego de que la ex participante manifestara en distintas entrevistas sus ganas de sumarse al espectáculo. Finalmente, a partir de octubre y todos los domingos, Luana se subirá al escenario de una de las propuestas más osadas de Buenos Aires.
Antes de ingresar a Gran Hermano, Fernández ya había tenido experiencias vinculadas al mundo de las redes sociales. De hecho, apenas apareció en pantalla, varios usuarios de X recordaron su pasado relacionado con Yao Cabrera, el youtuber uruguayo condenado por reducción a la servidumbre y explotación laboral y sexual de personas.
Una vez fuera de la casa, Santiago del Moro le preguntó directamente por aquel vínculo y Luana explicó cómo había llegado a trabajar junto al creador de contenido durante la pandemia.
"Sí trabajé con él en pandemia. Fui a la mansión que estaba en Escobar con muchos otros influencers porque no tenía laburo y ahí hacíamos contenido para subir a las redes", reconoció.
Al mismo tiempo, Fernández buscó dejar en claro que no tuvo relación con la causa judicial y aseguró que se había alejado antes de que estallara el conflicto. "Yo no tuve nada que ver, y justo antes de que pasara todo lo que pasó, me corrí. No estuve en ese quilombo”.
Con esa etapa de su vida atrás y después de la visibilidad que consiguió en Gran Hermano, Luana ahora se prepara para un nuevo desafío profesional. Su incorporación a Sex representa además la concreción de un deseo que venía expresando públicamente desde hacía tiempo.
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