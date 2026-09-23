Luana Fernández logró lo que tanto buscaba y recibió una esperada propuesta laboral: "Era mi sueño"

Al mismo tiempo, Fernández buscó dejar en claro que no tuvo relación con la causa judicial y aseguró que se había alejado antes de que estallara el conflicto. "Yo no tuve nada que ver, y justo antes de que pasara todo lo que pasó, me corrí. No estuve en ese quilombo”.

Con esa etapa de su vida atrás y después de la visibilidad que consiguió en Gran Hermano, Luana ahora se prepara para un nuevo desafío profesional. Su incorporación a Sex representa además la concreción de un deseo que venía expresando públicamente desde hacía tiempo.