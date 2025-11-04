El emotivo mensaje de Tini Stoessel a Chris Martin tras su encuentro en Tecnópolis: "Hay momentos que..."

Tini Stoessel vivió una de las noches más especiales de su carrera al recibir sobre el escenario a Chris Martin, el líder de Coldplay, durante uno de los shows de su festival llamado "Futttura" en Tecnópolis. La inesperada aparición del músico británico conmovió al público y dejó a la artista completamente emocionada. Un día más tarde, Tini recurrió a sus redes sociales para compartir sus sensaciones y describir lo que, según sus propias palabras, fue “un antes y un después” en su vida.