El oficialismo logró dictamen para el Presupuesto 2026 gracias al voto doble de Benegas Lynch

Benegas Lynch

Un detalle que no pasó inadvertido fue la presencia del diputado y futuro ministro del Interior, Diego Santilli, quien todavía no renunció a su banca. Su participación fue interpretada como un gesto político del Gobierno, que busca reforzar los puentes con los gobernadores y con los sectores de la oposición “dialoguista”, de donde deberán salir los votos que definan la suerte del proyecto en el recinto.

En este escenario, los mandatarios provinciales aparecen como actores centrales de las negociaciones. “Ahora empieza un proceso de gobernadores que necesitan obras o avales para endeudarse, y cada voto vale mucho”, explicó un diputado opositor que firmó con disidencias.

Desde la Casa Rosada saben que, aunque obtuvieron una victoria simbólica, el verdadero desafío comenzará en el debate parlamentario, donde deberán construir consensos más amplios para lograr la aprobación definitiva del Presupuesto 2026 antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.