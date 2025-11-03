Video: Chris Martin y Tini Stoessel deslumbraron al público de Tecnópolis en un show inolvidable

Chris Martin tini

La relación entre ambos artistas tiene historia: en 2022, durante los recordados diez conciertos de Coldplay en el estadio de River Plate, Tini fue invitada por la banda para cantar “Let Somebody Go” y su propia balada “Carne y Hueso”. Aquel primer encuentro marcó el inicio de una amistad artística que con el tiempo se consolidó. En 2024 grabaron juntos “We Pray”, tema incluido en el último álbum de los británicos, y ahora volvieron a compartir escenario, reforzando el vínculo creativo entre ambos.