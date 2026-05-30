Fuerte cruce entre Anna Del Boca y Gastón Trezeguet en Gran Hermano: qué pasó
La hija de Andrea Del Boca salió al cruce de Gastón Trezeguet tras sus comentarios sobre la salud de la actriz y lo acusó de “desinformar” sin investigar.
La polémica alrededor de los productos sin TACC en “Gran Hermano” sumó un nuevo capítulo y esta vez tuvo como protagonista a Anna Del Boca, que salió con todo a respaldar a su madre, Andrea Del Boca, luego de los comentarios que realizó Gastón Trezeguet sobre su situación de salud.
La hija de la actriz utilizó sus redes sociales para aclarar el cuadro médico que atraviesa Andrea y apuntó directamente contra el histórico panelista del reality. Sin rodeos, cuestionó la liviandad con la que se habló del tema y dejó una frase que rápidamente empezó a viralizarse: “Facilidad para desinformar y dificultad para investigar”.
Todo comenzó cuando Trezeguet opinó sobre la controversia vinculada a las galletitas sin gluten y puso en duda algunas cuestiones relacionadas con la alimentación de Andrea Del Boca. A partir de eso, Anna decidió intervenir públicamente para explicar que su mamá atraviesa una condición de salud que requiere cuidados específicos y una dieta determinada.
En ese contexto, remarcó que muchas de las críticas y especulaciones que circularon en redes sociales y programas de televisión se hicieron sin información concreta y sin contemplar el impacto que esos comentarios pueden generar.
El cruce no tardó en generar repercusión entre los seguidores del reality y del mundo del espectáculo, donde varios usuarios respaldaron la postura de Anna Del Boca y cuestionaron la exposición mediática del tema. Mientras tanto, Gastón Trezeguet todavía no respondió públicamente a las acusaciones.
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