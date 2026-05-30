Nenu López y Franco Zunino se dejaron llevar en Gran Hermano y un beso encendió la casa

Lejos de esquivar el intercambio, ella respondió entre risas: “Qué peleador que sos”. La conversación siguió girando alrededor de la percepción que ambos tienen del vínculo y de comentarios dentro de la casa. En ese contexto, él quiso saber qué le había contado a Yanina Zilli sobre su relación. “Que yo confiaba en vos porque todo el mundo me tiraba la mala... Y me da paja escuchar boludeces”, lanzó Nenu, mientras Franco completó con humor: “Y que te caigo bien”.