Nenu López y Franco Zunino se dejaron llevar en Gran Hermano y un beso encendió la casa
Los participantes protagonizaron un momento de máxima complicidad lejos del resto de sus compañeros y alimentaron los rumores de un posible romance dentro del reality.
La tensión entre Nenu López y Franco Zunino parece haber dado un paso más dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Después de varios acercamientos y señales de complicidad, ambos protagonizaron un momento íntimo en el baño de la casa que no pasó desapercibido para el público.
Todo ocurrió mientras compartían una ducha, en una charla que mezcló bromas, reproches y cierta tensión emocional. “¿Qué onda?”, le preguntó Zunino a Nenu, antes de insistir con una observación sobre la actitud de la participante: “Tenés la opción de ser cien por ciento transparente. No ser una tibia, y estás siendo tibia (...) Me parece que no”.
Lejos de esquivar el intercambio, ella respondió entre risas: “Qué peleador que sos”. La conversación siguió girando alrededor de la percepción que ambos tienen del vínculo y de comentarios dentro de la casa. En ese contexto, él quiso saber qué le había contado a Yanina Zilli sobre su relación. “Que yo confiaba en vos porque todo el mundo me tiraba la mala... Y me da paja escuchar boludeces”, lanzó Nenu, mientras Franco completó con humor: “Y que te caigo bien”.
En paralelo, el programa mostró un fragmento de una charla previa entre Nenu y Yanina, donde la participante reconocía sentir algo más por Zunino, mientras su compañera le sugería que se permitiera vivir la experiencia sin tantas vueltas.
El momento que hizo explotar las redes
Antes de abandonar el baño, ambos quedaron cara a cara y terminaron sellando el momento con un apasionado beso, lejos del resto de la casa, pero bajo la mirada de las cámaras del reality. Sin embargo, la historia no terminó ahí.
Minutos más tarde, Zunino volvió a acercarse y, entre sonrisas, lanzó una frase que no tardó en viralizarse: “Al fin nos sacamos las ganas”. Después, alejados nuevamente de sus compañeros, volvieron a reencontrarse y compartieron otro beso, alimentando aún más las versiones sobre el nacimiento de una nueva pareja dentro del juego.
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