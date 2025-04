El enojo de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por Wanda Nara: "No es real"

Y cuando un periodista le recordó la serie de “me gusta” que Wanda le había dedicado, el chileno se puso más serio: “Primero, no es el momento. Estamos celebrando. Segundo, están mintiendo”.

Minutos después, se refirió a Ana Rosenfeld, quien había salido a hablar del tema con supuestas certezas en Viviana en vivo: “A Ana la conozco por otras razones hace muchísimo tiempo, así que eso no es real”.

El mensaje irónico de Icardi tras los dichos de Wanda Nara: "Mis amigos ya están listos"

El viernes pasado, Wanda Nara sorprendió en una entrevista al asegurar que Mauro Icardi no tenía amigos y que ella misma había intentado acompañarlo para que no se quedara solo. La mediática hizo estas declaraciones en LAM, donde relató que el delantero del Galatasaray tenía un único amigo de la infancia que vive en Italia y que apenas se ven.

“Me empezó a acompañar porque me daba pena que se quede encerrado, no tiene familia, no tiene amigos. Tiene un solo amigo de la infancia que ahora vive en Italia, y en los últimos años se vieron muy poco. Yo lo llevé a Mauro una vez de sorpresa”, expresó la conductora, dejando en evidencia un aspecto desconocido de la vida privada del futbolista.

Sus palabras generaron gran repercusión y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la confesión y otros criticaron a la mediática por exponer la intimidad de Icardi. En medio del revuelo, el delantero no tardó en responder de manera sutil pero contundente.

En sus historias de Instagram, el jugador compartió una imagen en la que se lo veía disfrutando de una tarde de fútbol con amigos. Aunque él no pudo participar del partido debido a que sigue recuperándose de la rotura de ligamentos en la rodilla, acompañó desde las gradas y mostró su apoyo al equipo regalando camisetas titulares y suplentes del Galatasaray.

La foto venía acompañada de una frase que parecía estar dirigida directamente a Wanda: "Mis amigos ya están equipados para este 2025", escribió, dejando en claro que sus amistades están presentes y respaldándolo, a pesar de lo que ella dijo en la televisión. La publicación generó numerosos comentarios de apoyo hacia Icardi y muchos seguidores destacaron la ironía de su mensaje.

Esta respuesta no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también reavivó el enfrentamiento mediático entre ambos, sumando un nuevo capítulo a la polémica relación que mantienen desde su separación.