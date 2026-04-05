Gran Hermano: las duras sanciones que recibió Pincoya por escupir a Tamara Paganini

Por otro lado, Tamara no recibió ningún tipo de castigo, ya que la producción logró determinar que no tuvo ningún compartimiento que viole las reglas. Esto se debe a que la chilena acusó a su compañera de tirarle una taza de café hirviendo, pero las imágenes mostraron otra cosa.

Sin dudas, esto generó un gran debate en redes sociales, donde los seguidores del programa dieron su punto de vista al respecto y ya empiezan a tomar partido por alguna de las dos jugadoras y a evaluar en cómo se conformará la próxima placa de nominados, que se espera sea igual de picante que la actual.