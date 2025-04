El enojo de Julieta Poggio con los hombres en los boliches: qué le pasó

Julieta Poggio volvió a dar que hablar en las redes sociales, esta vez por un video que se viralizó donde da su opinión sobre la actitud que tienen los hombres en los boliches. "No me gusta que me toquen, no me gusta que me digan cosas al oído, ya sé que estoy linda", dijo la ex participante durante el programa "Rums", que se trasmite por el canal de streaming La Casa.