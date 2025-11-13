Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién fue el nuevo eliminado

"Me voy muy agradecido y sabiendo que me llevo algo nuevo, así como cuando hice teatro infantil con Panam, revista con Moria Casán o coreografías con Ricardo Fort. Siempre fui un atrevido de la vida, y así llegué a ser director técnico de fútbol o presidente de APTRA. No sé si me voy siendo cocinero pero pude aprender a usar ollas y hornallas", continuó Luis.

"Tus platos son reales porque vos sos un tipo real. Aprendí mucho de vos en este medio", le dijo Wanda Nara a Luis para despedirlo como se lo merece.

Quiénes son los eliminados de MasterChef Celebrity hasta ahora