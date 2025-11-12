La China Suárez romperá el silencio en un programa de televisión: cuál será
Después de tantas polémicas, un importante conductor decidió entrevistar a la actriz en los próximos días.
La entrevista fallida de la China Suárez en Antes que Nadie, programa de Luzu TV, desató una gran polémica y cientos de críticas. A esto se sumaron las picantes publicaciones de Olga, donde también dejaron en claro que no les interesaba charlar con la actriz.
En estas últimas horas, Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar que un importante conductor aceptó hacer la nota con la novia de Mauro Icardi. En su programa Sálvese quien pueda, la conductora dio los detalles.
“Tengo primicia: ¡la China va a dar una única entrevista! Olga no la quiso. Luzu TV no la quiso. La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie, hay que promocionar”, comenzó diciendo Yanina al aire.
“Todavía no hay comunicado, ni emitieron nada. Saben que La China no se lleva bien casi con nadie de la tele… pero tuve que volver a la televisión“, agregó.
Finalmente, la presentadora develó el misterio: “Ellos no se conocen. Este viernes, la China Suárez va a estar con Mario Pergolini en su programa. Creo que lo van a grabar ese mismo viernes a la tarde”, cerró.
La China Suárez rompió el silencio tras la polémica con Nicolás Occhiato: qué pasó con la entrevista
Eugenia “China” Suárez decidió hablar después de varios días de especulaciones sobre la entrevista que iba a dar en Luzu TV y que finalmente fue cancelada. La actriz, cansada de los rumores que circulaban en redes y en algunos programas de espectáculos, salió a contar su versión de los hechos a través de su cuenta oficial en X, donde negó haber puesto condiciones o exigencias para participar en el ciclo.
La controversia comenzó cuando Yanina Latorre aseguró en LAM que Suárez había impuesto restricciones para aceptar una nota en el canal de streaming que dirige Nicolás Occhiato. Según la panelista, la actriz solo quería participar en Nadie Dice Nada y se habría negado a aparecer en otros programas del mismo grupo, como Antes que Nadie o Patria y Familia.
Sin embargo, la protagonista de Hija del Fuego: La venganza de la bastarda decidió ponerle fin a las versiones con un descargo contundente. “Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo”, escribió en X. Luego agregó: “Ellos querían que fuera a Nadie dice nada, y yo les dije que prefería ir con Diego Leuco porque ya me había entrevistado antes y la había pasado muy bien”.
La actriz también explicó que el malentendido se originó por la intervención de demasiadas personas en la organización: “Eso pasa cuando hay mucha gente en el medio, por eso me cuesta delegar y prefiero hablar las cosas yo misma personalmente. Fue un malentendido que se podría haber evitado”.
Además, Suárez aprovechó para aclarar otro rumor vinculado con el canal Olga, el otro espacio de streaming que la habría contactado: “Sé que estaban hablando con Migue Granados hasta hoy a la mañana, pero Disney prefirió ir con Luzu. Después se ve que se ofendieron y tuitearon esa pelotudez para seguir fomentando el hate”.
Con su descargo, la actriz buscó frenar una cadena de especulaciones que la tuvo una vez más en el centro del debate mediático. “Estas cosas muchas veces a los actores nos exceden”, concluyó, dejando en claro que no tiene intenciones de seguir alimentando polémicas.
