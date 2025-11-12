Diego Leuco se refirió a las críticas que recibió tras la entrevista fallida a la China Suárez: "Pavadas..."

diego leuco china1

Y agregó: “Y esto también lo quiero aclarar, no es que nosotros dijimos, ‘Nos indigna lo que nos están pidiendo’. No, simplemente estaban solicitando algo que están en su derecho a solicitar, no se podía. Entonces en un momento era ‘Si no se puede, no lo hacemos’. No pasa nada, ustedes necesitan algo que es inviable, imposible. No es que nos ofende, no es que nos preocupa, no es que nos duele, nosotros no pedimos la nota”.

Acto seguido, reveló que la actriz y su entorno se comunicaron para aclarar lo ocurrido: “La manager de la China Suárez, Caro Nolte, me explica ‘Mirá que nosotros no pedimos nada’. Bárbaro, le digo, no hay problema, está todo bien, fue un malentendido. Y me llama la China, diciéndome ‘Mirá que yo no pedí nada, a mí me hubiese encantado, la nota’, no sé qué, el mano a mano. Dije, ‘Buenísimo, habrá otra oportunidad, habrá otro momento, gracias por llamar, gracias por aclarar’. Y eso fue todo lo que pasó. Evidentemente, acá hay un nivel de emocionalidad con todo lo que pasa alrededor de este tema que hace que todo explote profundamente”.

Diego Leuco se refirió a las críticas por la fallida entrevista a la China Suárez

En ese sentido, el periodista también habló de las críticas que recibió el programa por haber aceptado la nota con la China.

“Es impresionante todo lo que se genera alrededor. Desde el periodista que llevo dentro, me parece una lástima que estemos como tan acostumbrados a cancelar entrevistas antes de que ocurran. La censura previa, como periodista, es algo que digo ‘qué lástima que pase eso’”, lamentó.

Además, se animó a comparar a Eugenia con Alberto Fernández: “A mí me impresiona como, esto es algo que no me imaginé que estaba tan extendido, que es... Cachetazo, cachetazo total. Hacer una entrevista es hacer una entrevista, no es estar en ningún team, boludo. Es loco eso, ¿no? Hace dos días habló Alberto Fernández en una entrevista, que le pega a la mujer, que fue el peor presidente de la historia. Y el tipo habla, obvio”.

“A lo que voy es, no está mal entrevistar. Lo que está mal es si la entrevista después es buena o es mala. Las entrevistas deben existir, pasó toda la vida. Hablan los malos, los buenos, los más o menos. Yo no soy ni team A ni team B, soy team hagamos buenas notas”, cerró.

diego leuco china2