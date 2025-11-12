La drástica decisión de la China Suárez con sus redes sociales tras el escándalo con Olga y Luzu TV
La actriz estuvo, nuevamente, involucrada en un episodio muy confuso que la dejó mal parada. En ese sentido, no tuvo más remedio que elegir su paz mental.
La China Suárez no está teniendo el paso más feliz del mundo por la Argentina. Dado que reside en Turquía junto a Mauro Icardi, la actriz se encuentra de visita en el país para promocionar la nueva serie que protagoniza "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", que estrena el próximo 19 de noviembre en Disney+.
Sin embargo, lo que debería haber sido un interesante recorrido por los medios argentinos se convirtió en un tedio luego de que la China fuese rechazada en Olga y decidiera no ir a Luzu TV porque no era Nico Occhiato quien la iba a entrevistar. En medio del caos que significó la aclaración de este confuso episodio, la actriz quedó nuevamente en el ojo de la tormenta, cosechando severas críticas de sus seguidores en redes sociales.
Por esa razón, no dudó en restringir los comentarios en Instagram. En otras palabras, nadie puede comentar por estas horas sus fotos. Claro, Eugenia está harta de que la gente le comente sus posteos con palabras de rechazo, aunque hay que destacar que, muchas veces, es ella misma quien enciende la chispa del enojo en los espectadores.
El fuerte llamado de la China Suárez a Migue Granados tras el picante tuit de Olga
La China Suárez volvió al centro de la polémica luego de un llamado directo a Migue Granados, tras el tuit que desde la cuenta de Olga la dio por “cancelada”. En plena promoción de su nueva serie Hija del Fuego, la actriz se convirtió en protagonista involuntaria de un cruce entre los dos principales canales de streaming del país, Luzu y Olga, que decidieron no entrevistarla tras varios malentendidos.
Migue relató cómo fue la conversación con la China durante una entrevista en Puro Show, programa que se emite por la pantalla de eltrece. “La China me llamó y me dijo: ‘Boludo, ¿tenemos buena onda o no?’”, reveló, confirmando que la actriz estaba molesta por la repercusión del tuit.
Según explicó, el mensaje fue una broma interna que se salió de control: “Nosotros tiramos un chiste desde la cuenta de Olga diciendo que estaba cancelada porque no vino, pero cuando los seguidores lo tomaron en serio y empezaron a bardearla, lo borramos enseguida”.
El conductor también aclaró que todo empezó cuando la producción de la actriz ofreció hacer la entrevista en Olga, pero Paula Chaves -quien estaba pensada como entrevistadora- prefirió no participar. “Paula dijo que no quería meterse en un tema que podía reavivar una pelea entre dos minas, y me parece perfecto”, sostuvo Migue.
La actriz, al ver la repercusión y las burlas en redes, decidió comunicarse directamente con él para evitar malos entendidos. “Hablamos bien, no hubo pelea. Cero drama”, aseguró Granados, aunque reconoció que el incidente generó un gran revuelo mediático.
Fiel a su estilo, Migue también reflexionó sobre los límites del humor en las redes: “Nosotros en Olga nos reímos del quilombo, pero no queremos ser parte del fuego. Si se pasa de nuestros seguidores y se transforma en odio, preferimos bajarlo”.
Por ahora, la China no volvió a hablar públicamente del tema, aunque su nombre sigue entre los más comentados del mundo del espectáculo. El episodio volvió a exponer la rivalidad entre los gigantes del streaming argentino y cómo una simple broma virtual puede convertirse en un verdadero terremoto mediático.
