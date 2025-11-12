La drástica decisión de la China Suárez con sus redes sociales tras el escándalo con Olga y Luzu TV

Migue relató cómo fue la conversación con la China durante una entrevista en Puro Show, programa que se emite por la pantalla de eltrece. “La China me llamó y me dijo: ‘Boludo, ¿tenemos buena onda o no?’”, reveló, confirmando que la actriz estaba molesta por la repercusión del tuit.

Según explicó, el mensaje fue una broma interna que se salió de control: “Nosotros tiramos un chiste desde la cuenta de Olga diciendo que estaba cancelada porque no vino, pero cuando los seguidores lo tomaron en serio y empezaron a bardearla, lo borramos enseguida”.

El conductor también aclaró que todo empezó cuando la producción de la actriz ofreció hacer la entrevista en Olga, pero Paula Chaves -quien estaba pensada como entrevistadora- prefirió no participar. “Paula dijo que no quería meterse en un tema que podía reavivar una pelea entre dos minas, y me parece perfecto”, sostuvo Migue.

La actriz, al ver la repercusión y las burlas en redes, decidió comunicarse directamente con él para evitar malos entendidos. “Hablamos bien, no hubo pelea. Cero drama”, aseguró Granados, aunque reconoció que el incidente generó un gran revuelo mediático.

Fiel a su estilo, Migue también reflexionó sobre los límites del humor en las redes: “Nosotros en Olga nos reímos del quilombo, pero no queremos ser parte del fuego. Si se pasa de nuestros seguidores y se transforma en odio, preferimos bajarlo”.

Por ahora, la China no volvió a hablar públicamente del tema, aunque su nombre sigue entre los más comentados del mundo del espectáculo. El episodio volvió a exponer la rivalidad entre los gigantes del streaming argentino y cómo una simple broma virtual puede convertirse en un verdadero terremoto mediático.