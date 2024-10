El enojo de María Becerra con "Los del Espacio" tras el recital de Emilia Mernes: qué pasó

Qué pasó entre María Becerra y "Los del Espacio"

maria becerra

En ese sentido, el conductor profundizó: “Ahora yo no sé por qué tanta sorpresa porque si vos decidiste no ver más a tus ex compañeros es lógico que tomen una decisión así. Yo desde el dia 1 te conté la interna. Todo tiene que ver con que María fue ascendiendo en su carrera y fue descendiendo de la amistad con ellos”.

Aunque, Juan también fue tajante y reveló: “Si vos decidiste alejarte está perfecto porque cada uno decide a quien quiere ver pero después no te sorprendas por esto. Yo la amo a María pero las cosas como son”. Y concluyó: “En diversas juntadas de ‘Los del Espacio’ ella puso excusas y no ha ido, como que dicen que ‘se olvidó de sus orígenes y se la creyó’, por eso decidieron no ir a River la otra vez. Sé que no van a hacer público esto pero es la realidad, está todo mal”.