El enojo de Mariano Martínez con un periodista en plena nota: "No tenés códigos"
El actor se mostró muy molesto con la entrevista que le hizo Fede Flowers y le lanzó fuertes palabras.
Mariano Martínez se convirtió en tendencia en las redes sociales tras mostrarse muy enojado con el periodista Fede Flowers en plena nota y lanzó picantes frases contra él.
Todo se desató cuando el actor, que trabajará una vez más con Nicolás Cabré en el teatro en Córdoba, brindó una entrevista a Los Profesionales de Siempre y expresó su alegría por este nuevo proyecto: "Es una vuelta esperada, estamos contentos. Vamos a hacer la comedia Ni media palabra, es muy divertida y nunca se hizo. En noviembre arrancamos a ensayar".
Luego, el cronista indagó en la vida personal de Mariano y le consultó: "¿Vos estás bien? ¿El corazón está contento?".
En ese mismo momento, Mariano cambió su cara, se enojó y reveló que le había aclarado, antes de comenzar la charla, que no quería hablar de su vida privada. "No tenés códigos, es feo. No me gusta la gente que no tiene códigos, te pedí por favor y me dijiste que sí", lanzó.
Tras el tenso momento, Fede hizo su descargo y manifestó: "Previo a la nota, fue muy gentil y quiso saber qué le iba a preguntar. Me dijo que solo quería hablar de la obra que va a hacer con Nicolás Cabré, pero como venía amena la charla, le consulté algo tan naif... Ni siquiera pregunté algo tan complicado".
"Exageró con su enojo, no era para tanto, cuando se apagó la cámara me dijo que no hacía falta", agregó.
"Hay una realidad también, y de esto me hago cargo: ¿Quién estaría hablando hoy de la obra de teatro de Mariano si no fuera por esto?", cerró picante Fede Flowers.
Mariano Martínez estaría nuevamente de novio: quién sería su actual pareja
Este domingo, Mariano Martínez volvió a ser noticia tras conocerse que estaría iniciando un nuevo romance. La información de la dio a conocer Karina Iavícoli, en Infama, y dio todos los detalles.
"Se lo vio el sábado pasado en Tequila, el boliche, con una DJ e influencer que se llama Luva. Ella es una reggaetonera, hace RKT", contó la periodista, dejando a todos sorprendidos.
"En un momento ella hizo una colaboración con L-Gante y ahí se hizo conocida", agregó Iavícoli, dando más detalles sobre el perfil de la joven que habría conquistado al galán.
En medio de esta información, el panelista Gonzalo Sorbo agregó un poco más de data sobre la vida nocturna del actor. "Mariano dio una entrevista hace poco y dijo que estaba yendo mucho a los boliches, que estaba teniendo fines de semana movidos, que iba a bailar, que le encanta a bailar", deslizó.
Después de dar a conocer toda esta situación, Iavícoli mostró los mensajes que el actor le deja a Luva en sus redes sociales: "Tenemos posteos donde él le contesta. 'Me gustás mucho, demasiado', le pone él y en otro: 'Tu energía no la iguala nadie'".
