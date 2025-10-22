La inquietante hipótesis de un baqueano sobre lo que les pasó a los jubilados desaparecidos en Chubut

pareja desaparecida chubut

La camioneta, en tanto, fue encontrada con sus puertas cerradas, sin signos de violencia y con pertenencias y elementos indispensables adentro como agua, un encendedor y una carpa. Recién ayer pudo ser remolcada. A su vez, un cerrajero logró crear la llave para poder acceder a su interior y debieron cargarle la batería.

“La dificultad del camino donde se encuentra la camioneta es alta", resaltó Pérez según Clarín e indicó “El camino no está abierto, no hay tránsito. Cuando van los pescadores a esa zona van de a dos, no van de a uno”.

Para Gabriela, una de las hijas de Pedro, una posibilidad es que les hayan robado la camioneta Toyota Hilux . “No creemos que ellos hayan llegado hasta ahí por decisión propia. Quizás fueron víctimas de un robo”, dijo en diálogo con TN.

Y agregó: “Uno piensa que fueron ellos los que llegaron hasta ahí, pero nosotras sabemos vemos que es muy difícil ingresar. Él no es una persona que se dedique a este tipo de cosas, de hacer estos caminos y de arriesgarse de esta forma”.

En las últimas horas, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, confirmó que por el caso "hay dos carátulas: búsqueda y homicidio".