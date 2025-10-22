La inquietante hipótesis de un baqueano sobre lo que les pasó a los jubilados desaparecidos en Chubut
Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales desaparecieron el sábado 11 de octubre. Lugareños apuntan a las condiciones del terreno en una zona inhóspita.
Continúa este miércoles la búsqueda de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados que planeaba pasar un fin de semana en Camarones, provincia de Chubut, pero nada se sabe de ellos desde sábado 11 de octubre. Hasta el momento solo se encontró la camioneta del hombre en Zanjón de Visser, dentro del área protegida de Rocas Coloradas, una zona inhóspita, sin señal de celular y con un terreno complicado.
"¿Y si se los tragó la tierra?", es la inquietante hipótesis de Martín Pérez, un guía baqueano e instructor de manejo con dos décadas de experiencia en Comodoro Rivadavia. Su pregunta es literal. “La geografía está llena de sumideros”, advirtió.
Los sumideros “son pequeños orificios que vienen a ser como la huella hídrica del lugar, un agujerito que penetra en la tierra y que por debajo del sumidero se producen cavernas o cárcavas", explicó Pérez y agregó: "Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, pero en algún momento, algún sumidero puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen”.
La pareja planeaba viajar desde Comodoro Rivadavia a Camarones, donde se llega por la Ruta Nacional N° 3 hacia el norte y luego se empalma con la Ruta Provincial 71. Son unos 250 kilómetros en total. Es este el motivo por el cual nadie entiende por qué Kreder y Morales habrían decidido tomar otro camino.
La camioneta, en tanto, fue encontrada con sus puertas cerradas, sin signos de violencia y con pertenencias y elementos indispensables adentro como agua, un encendedor y una carpa. Recién ayer pudo ser remolcada. A su vez, un cerrajero logró crear la llave para poder acceder a su interior y debieron cargarle la batería.
“La dificultad del camino donde se encuentra la camioneta es alta", resaltó Pérez según Clarín e indicó “El camino no está abierto, no hay tránsito. Cuando van los pescadores a esa zona van de a dos, no van de a uno”.
Para Gabriela, una de las hijas de Pedro, una posibilidad es que les hayan robado la camioneta Toyota Hilux . “No creemos que ellos hayan llegado hasta ahí por decisión propia. Quizás fueron víctimas de un robo”, dijo en diálogo con TN.
Y agregó: “Uno piensa que fueron ellos los que llegaron hasta ahí, pero nosotras sabemos vemos que es muy difícil ingresar. Él no es una persona que se dedique a este tipo de cosas, de hacer estos caminos y de arriesgarse de esta forma”.
En las últimas horas, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, confirmó que por el caso "hay dos carátulas: búsqueda y homicidio".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario