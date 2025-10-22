Exparticipante de Gran Hermano confirmó su ruptura y denunció a su novio por violencia

Camila Lattanzio y Juan Pablo Scalese una relación fugaz

En julio, Camila Lattanzio y Juan Pablo Scalese decidieron blanquear su romance a través de las redes sociales, compartiendo fotos en las que se mostraban muy cerca, abrazados y con gestos de cariño. Todo indicaba que la relación avanzaba con paso firme, y a mediados de septiembre, el empresario gastronómico reafirmó ese vínculo con una publicación especial dedicada a la ex participante del reality de Telefe. “Te amo”, escribió Scalese junto a una imagen de ambos, dejando en claro el gran momento que atravesaban como pareja.