Gerardo Werthein presentó su renuncia como Canciller

Según trascendió, la salida de Werthein estaba pactada para después de las elecciones del próximo domingo, pero la situación se precipitó ante el creciente malestar por el peso político del asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el llamado “triángulo de hierro” del poder libertario. En el entorno del ahora exministro admiten que la presión proveniente del aparato digital alineado con Caputo fue el detonante. El canciller esperaba un respaldo público del propio Milei que nunca se produjo, y ante la falta de ese gesto decidió adelantarse y presentar la dimisión antes de los comicios clave. Hasta el momento, no se informó quién ocupará su lugar al frente del Palacio San Martín.