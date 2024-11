El enojo de Migue Granados tras el desplante de Wanda Nara y L-Gante en su programa

Más tarde, hacia las 11 de la mañana, ya a mitad de la emisión, añadió: "Es gente que labura con ellos. Anoche me escribieron para preguntar si venían, y yo respondí ‘yo lo dudo’ (...) Tengo que aclarar lo que pasó. Hasta las 9 de la mañana me decían que sí, pero ahora no responden". Cabe mencionar que, horas después, Elián apareció en otro programa del canal de streaming.

MIGUE WANDA L GANTE

Cuándo comenzó la relación entre Wanda y L-Gante

Tras semanas en el centro de la atención mediática y en redes sociales por su noviazgo con Elián "L-Gante" Valenzuela y la controversia que esto generó con Mauro Icardi, su ex y padre de sus hijas Francesca e Isabella, Wanda Nara decidió abrirse y hablar sobre su vida personal.

La conductora de Bake Off Famosos tuvo una conversación honesta con Yanina Latorre, quien la compartió en LAM: “A Wanda le molesta que la critiquen por salir con un chico de 24 años. Me dijo, ‘ya sé que él es diferente, que se expresa distinto, que tiene otra forma de vivir, pero me enamoré’”.

lgante wanda nara

“Aclaró que es una relación seria; habló con él sobre la necesidad de formalizar, de definir fechas y un compromiso. Ella es la novia de Elián, le guste a quien le guste. Incluso ya tienen fecha para celebrar su aniversario: se pusieron de novios el día anterior a la fiesta de Bake Off, hace 11 días”, añadió Latorre.