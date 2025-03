El exabrupto de la exabogada de Mauro Icardi contra la China Suárez tras el escándalo

En la grabación filtrada, expresa que le advirtió al futbolista sobre la actriz: “Le dije que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y puta. Lo sabe todo el mundo”. “Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga”, agregó la esposa de Rodolfo Barili.